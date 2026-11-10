Российский беспилотник атаковал пригородный поезд в Сумской области

10 ноября российский беспилотник нанес удар по пригородному поезду в Сумах. На момент атаки пассажиров в вагонах не было, а железнодорожная бригада находилась в укрытии.

Отмечается, что во время попадания поезд стоял на перроне железнодорожной станции. Сотрудники поездной бригады заранее укрылись.

В результате атаки никто не пострадал — ни пассажиры, ни железнодорожники.

В «Укрзализныце» призвали пассажиров во время воздушной тревоги обязательно укрываться и не игнорировать сигналы об опасности.

Российские войска неоднократно атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. Под ударами оказывались, в частности, пассажирские и пригородные поезда.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Утром 10 ноября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Под атакой оказался один из торговых объектов сети «Эпицентр». В результате удара есть пострадавшие, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии погиб один человек, ещё шесть мирных жителей получили ранения. Под вражескими атаками оказались десятки населённых пунктов, в том числе областной центр.

Российские войска за прошедшие сутки, 9 ноября, убили трех мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате вражеского обстрела.

За прошедшие сутки российские войска атаковали 27 населенных пунктов в четырех районах Сумской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь получили ранения и травмы. В Сумской общине повреждены три автомобиля и многоквартирный дом.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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