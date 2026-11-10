Російський безпілотник атакував приміський поїзд на Сумщині

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10 листопада російський безпілотник завдав удару по приміському поїзду в Сумах. На момент атаки пасажирів у вагонах не було, а залізнична бригада перебувала в укритті.

Зазначається, що під час влучання поїзд стояв на пероні залізничної станції. Працівники поїзної бригади завчасно перебували в укритті.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав — ані пасажири, ані залізничники.

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів під час повітряної тривоги обов’язково переходити до укриттів і не ігнорувати сигнали про небезпеку.

Російські війська неодноразово атакували залізничну інфраструктуру України. Під ударами опинялися, зокрема, пасажирські та приміські поїзди.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

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