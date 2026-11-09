Сили оборони уразили завод, який виробляє паливо для Іскандерів

У ніч на 9 листопада Сили оборони України завдали удару по заводу імені Морозова поблизу Санкт-Петербурга. Підприємство виробляє тверде паливо для ракет «Іскандер-М», а внаслідок атаки були пошкоджені три його виробничі цехи.

Завод імені Морозова є частиною російського військово-промислового комплексу та бере участь у забезпеченні російської армії ракетним паливом. Підприємство розташоване неподалік Санкт-Петербурга. Воно виробляє вибухові речовини, а також розробило тверде паливо для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М».

Крім того, завод виготовляє та постачає твердопаливні заряди для двигунів 9Х820 балістичних ракет 9М723 комплексу «Іскандер-М». Підприємство входить до державної корпорації «Ростех» і є однією з ланок виробництва російської ракетної зброї.

У Генштабі пояснили, що робота таких підприємств безпосередньо пов’язана з можливістю Росії виготовляти ракети, якими вона атакує українські міста. «Паливо для "Іскандерів" під ударом: Сили оборони уразили завод під Санкт-Петербургом», — повідомили у Генштабі. За даними військових, удару завдали в ніч на 9 листопада. Українські підрозділи пошкодили одразу три виробничі цехи. Наразі масштаби завданих збитків уточнюють.

Як удар може вплинути на виробництво ракет

У Генштабі наголошують, що ураження заводу може ускладнити виробництво ракет для російських комплексів «Іскандер-М». Адже без твердопаливних зарядів підприємствам складніше забезпечувати двигуни необхідними компонентами. «Кожен такий удар ускладнює ворогу випуск ракет для "Іскандерів", якими він б'є по наших містах. Ланцюжок рветься на самому початку, задовго до пускової установки», — зазначили у Генштабі.

Там також підкреслили, що Сили оборони України завдають ударів по об'єктах, які забезпечують воєнні потреби Росії. У Генштабі нагадали, що Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. «Україна діє в межах права на самооборону, яке гарантує стаття 51 Статуту ООН. Сили оборони системно підривають воєнно-економічний потенціал агресора, щоб змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — наголосили у Генштабі.

Наразі інформації про остаточний масштаб пошкоджень заводу та вплив атаки на його подальшу роботу немає. Про ураження підприємства повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч проти 8 листопада в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області завдали удару по місцю базування російських військових на території табору «Факел». За попередньою інформацією, по об’єкту зафіксували 17 влучань поспіль.

Українські Сили спеціальних операцій продовжують виконувати бойові завдання на території Росії. Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели спеціальні дії в тилу противника, завдавши йому втрат і порушивши логістичні маршрути.

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