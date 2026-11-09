Силы обороны нанесли удар по заводу, производящему топливо для «Искандеров»

В ночь на 9 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по заводу имени Морозова вблизи Санкт-Петербурга. Предприятие производит твердое топливо для ракет «Искандер-М», и в результате атаки были повреждены три его производственных цеха.

Завод имени Морозова является частью российского военно-промышленного комплекса и участвует в обеспечении российской армии ракетным топливом. Предприятие расположено недалеко от Санкт-Петербурга. Оно производит взрывчатые вещества, а также разработало твердое топливо для двигателей ракетных комплексов «Тополь-М».

Кроме того, завод изготавливает и поставляет твердотопливные заряды для двигателей 9Х820 баллистических ракет 9М723 комплекса «Искандер-М». Предприятие входит в государственную корпорацию «Ростех» и является одним из звеньев производства российского ракетного оружия.

В Генштабе пояснили, что работа таких предприятий напрямую связана с возможностью России производить ракеты, которыми она атакует украинские города. «Топливо для "Искандеров" под ударом: Силы обороны нанесли удар по заводу под Санкт-Петербургом», — сообщили в Генштабе. По данным военных, удар был нанесен в ночь на 9 ноября. Украинские подразделения повредили сразу три производственных цеха. В настоящее время уточняются масштабы нанесенного ущерба.

Как удар может повлиять на производство ракет

В Генштабе отмечают, что поражение завода может затруднить производство ракет для российских комплексов «Искандер-М». Ведь без твердотопливных зарядов предприятиям сложнее обеспечивать двигатели необходимыми компонентами. «Каждый такой удар затрудняет врагу выпуск ракет для «Искандеров», которыми он наносит удары по нашим городам. Цепочка разрывается в самом начале, задолго до пусковой установки», — отметили в Генштабе.

Там также подчеркнули, что Силы обороны Украины наносят удары по объектам, обеспечивающим военные нужды России. В Генштабе напомнили, что Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. «Украина действует в рамках права на самооборону, гарантированного статьёй 51 Устава ООН. Силы обороны систематически подрывают военно-экономический потенциал агрессора, чтобы заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», — подчеркнули в Генштабе.

На данный момент информации об окончательном масштабе повреждений завода и влиянии атаки на его дальнейшую работу нет. О поражении предприятия сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 8 ноября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области нанесли удар по месту базирования российских военных на территории лагеря «Факел». По предварительной информации, по объекту зафиксировали 17 попаданий подряд.

Украинские Силы специальных операций продолжают выполнять боевые задачи на территории России. В частности, операторы 73-го морского центра ССО провели специальные действия в тылу противника, нанеся ему потери и нарушив логистические маршруты.

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