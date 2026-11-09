Российские войска обстреляли объект «Газмереж» в Черкасской области

В ночь на 9 ноября российские войска нанесли удар по зданиям черкасского филиала «Газораспределительных сетей Украины», что привело к пожару.

По данным председателя правления компании Людмилы Киндер, в результате атаки были повреждены помещения, крыша, окна и служебный транспорт, однако среди сотрудников пострадавших нет.

Пожар ликвидирован, а на месте происшествия специалисты ГСЧС, полиция, СБУ и взрывотехники проводят обследование территории и фиксацию последствий обстрела для определения объема восстановительных работ.

Источник: председатель правления «Газмереж» Людмила Киндер в Facebook.

Вечером и ночью на понедельник, 9 ноября, российские войска нанесли удары по территории Черкасской области. В результате атаки повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний ребёнок. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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