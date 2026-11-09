Rosyjskie wojska ostrzelały obiekt Gazmerz w obwodzie czerkaskim

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na budynki oddziału „Sieci Dystrybucji Gazu Ukrainy” w Czerkasach, powodując pożar.

Według przewodniczącej zarządu spółki Ludmiły Kinder w wyniku ataku uszkodzeniu uległy pomieszczenia, dach, okna oraz pojazdy służbowe, jednak wśród pracowników nie ma ofiar.

Pożar został ugaszony, a na miejscu zdarzenia specjaliści Państwowej Służby Ratowniczej, policja, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz saperzy przeprowadzają oględziny terenu i dokumentują skutki ostrzału w celu określenia zakresu prac remontowych.

Źródło: prezes zarządu „Gazmerz” Ludmiła Kinder na Facebooku.

Wieczorem i w nocy z niedzieli na poniedziałek, 9 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły ataki na terytorium obwodu czerkaskiego. W wyniku ataku uszkodzono obiekty infrastruktury krytycznej i cywilnej.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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