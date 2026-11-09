Российские войска продвинулись в районе Луговского в Запорожской области, — DeepState
Российские оккупационные войска продвигаются вблизи населённого пункта Луговское в Пологовском районе Запорожской области. Изменения на линии фронта зафиксировали аналитики проекта DeepState.
«Враг продвинулся вблизи Луговского (Пологовский район, Запорожская область)», — говорится в сообщении.
На днях также стало известно, что изменения на карте боевых действий зафиксированы вблизи сел Гуляйпольское и Горкое, расположенных в Пологовском районе области.
Источник: DeepState.
Напомним, российские оккупационные войска продвинулись вблизи города Белицкое Покровского района Донецкой области.
Также враг продвинулся вблизи населенного пункта Мирное в Запорожской области.