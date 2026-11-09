Российские войска продвинулись в районе Луговского в Запорожской области, — DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются вблизи населённого пункта Луговское в Пологовском районе Запорожской области. Изменения на линии фронта зафиксировали аналитики проекта DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Луговского (Пологовский район, Запорожская область)», — говорится в сообщении.

На днях также стало известно, что изменения на карте боевых действий зафиксированы вблизи сел Гуляйпольское и Горкое, расположенных в Пологовском районе области.

Источник: DeepState.

Напомним, российские оккупационные войска продвинулись вблизи города Белицкое Покровского района Донецкой области.

Также враг продвинулся вблизи населенного пункта Мирное в Запорожской области.

Читай нас в