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Российские войска продвинулись в районе Луговского в Запорожской области, — DeepState

UA.NEWS 09 Ноября 2026 10:11
Российские войска продвинулись в районе Луговского в Запорожской области, — DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются вблизи населённого пункта Луговское в Пологовском районе Запорожской области. Изменения на линии фронта зафиксировали аналитики проекта DeepState. 

«Враг продвинулся вблизи Луговского (Пологовский район, Запорожская область)», — говорится в сообщении. 

На днях также стало известно, что изменения на карте боевых действий зафиксированы вблизи сел Гуляйпольское и Горкое, расположенных в Пологовском районе области.

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Источник: DeepState. 

Напомним, российские оккупационные войска продвинулись вблизи города Белицкое Покровского района Донецкой области. 

Также враг продвинулся вблизи населенного пункта Мирное в Запорожской области. 

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