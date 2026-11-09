В Сумах FPV-дрон атаковал автомобиль энергетиков, трое сотрудников «Укрэнерго» получили ранения

В Сумах в результате прицельного удара российского FPV-дрона по автомобилю, в котором находились энергетики, пострадали трое сотрудников НЭК «Укрэнерго». Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По информации компании, российские военные нанесли удар беспилотником по автомобилю энергетиков утром.

«Сегодня утром в Сумах россияне прицельно атаковали FPV-дроном автомобиль, в котором находились наши энергетики. Трое сотрудников «Укрэнерго» получили ранения», — говорится в сообщении.

Все трое пострадавших были доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что Россия продолжает атаковать не только объекты энергетической инфраструктуры, но и работников, которые обеспечивают её функционирование и восстанавливают повреждённое оборудование.

«Россия продолжает целенаправленно атаковать не только энергетическую инфраструктуру, но и людей, которые обеспечивают её работу и восстанавливают повреждённое оборудование. Наши энергетики ежедневно работают в условиях постоянной опасности, чтобы украинцы имели электроэнергию. И сегодняшний удар — ещё одно свидетельство того, какой ценой даётся эта работа», — добавили в компании.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Telegram.

Утром 9 ноября 2026 года российские войска вновь атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеского удара в столице зафиксированы возгорания.

Российские войска в течение вечера и ночи 9 ноября наносили удары по северным районам Ровенской области. В результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

В ночь на понедельник, 9 ноября, российские войска нанесли комбинированный удар с помощью беспилотников и управляемых авиабомб по Изюму Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди мирного населения.

Вечером и в ночь на понедельник, 9 ноября, российские войска нанесли удары по территории Черкасской области. В результате атаки были повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.

В ночь на 9 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. Для нанесения ударов противник применил 317 ударных беспилотников различных типов, в том числе реактивные дроны, а также управляемые средства поражения «Бандероль».

Читай нас в