Россия нанесла удар по «Эпицентру» в Кропивницком, есть тяжело раненые

Утром 10 ноября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Под обстрелом оказался один из торговых объектов сети «Эпицентр». В результате удара есть пострадавшие, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

В то же время информацию о поражении торгового центра «Эпицентр» распространили местные средства массовой информации.

Экстренные службы выясняют информацию о количестве пострадавших граждан. Также продолжается установление точных масштабов повреждений гражданского объекта.

На видео, которые публикуют местные Telegram-каналы, виден масштабный пожар на месте российского удара.

По информации «Суспильного» со ссылкой на главного врача областной больницы Ларису Андрееву, известно о двух пострадавших в результате удара по торговому объекту.

У одного человека ожоги охватывают до 40% тела, у другого — от 20% до 25%.

Оба пострадавших находятся в областной больнице в тяжелом состоянии.

При этом это не первая российская атака на Кропивницкий утром 10 ноября. Перед ударом по торговому объекту в городе также были ранены два человека. Они находятся в больнице.

Об этом сообщила Кировоградская ОГА.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии погиб один человек, ещё шесть мирных жителей получили ранения. Под вражескими атаками оказались десятки населённых пунктов, в том числе областной центр.

Российские войска за прошедшие сутки, 9 ноября, убили трех мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате вражеского обстрела.

За прошедшие сутки российские войска атаковали 27 населенных пунктов в четырех районах Сумской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь получили ранения и травмы. В Сумской общине повреждены три автомобиля и многоквартирный дом.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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