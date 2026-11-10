Rosja zaatakowała sklep „Epicentrum” w Kropywnickim; są ciężko ranni

Rankiem 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę cywilną w Kropywnickim. Atakowi padł jeden z obiektów handlowych sieci „Epicentrum”. W wyniku ataku są ranni, a dwie osoby znajdują się w stanie krytycznym.

Jednocześnie informacje o zniszczeniu centrum handlowego „Epicentrum” rozpowszechniły lokalne media.

Służby ratownicze ustalają liczbę poszkodowanych osób. Trwa również ustalanie dokładnego zakresu zniszczeń obiektu cywilnego.

Na filmach publikowanych przez lokalne kanały Telegramu widać rozległy pożar w miejscu rosyjskiego uderzenia.

Według informacji stacji „Suspilne”, powołującej się na ordynatorkę szpitala obwodowego Larisę Andrejevą, wiadomo o dwóch osobach rannych w wyniku uderzenia w obiekt handlowy.

U jednej osoby oparzenia obejmują do 40% powierzchni ciała, u drugiej – od 20% do 25%.

Obie poszkodowane osoby przebywają w szpitalu obwodowym w stanie krytycznym.

Nie jest to jednak pierwszy rosyjski atak na Kropywnicki rano 10 listopada. Przed uderzeniem w obiekt handlowy w mieście rannych zostało również dwoje ludzi. Przebywają oni w szpitalu.

Poinformowała o tym Obwodna Administracja Państwowa w Kirowogradzie.

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskiej agresji zginęła jedna osoba, a kolejnych sześciu cywilów odniosło rany. Atakom wroga poddano dziesiątki miejscowości, w tym stolicę obwodu.

W ciągu ostatniej doby, 9 listopada, rosyjskie wojska zabiły trzech cywilów w obwodzie donieckim. Jeszcze jedna osoba odniosła rany w wyniku ostrzału wroga.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie zaatakowały 27 miejscowości w czterech rejonach obwodu sumskiego. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych odniosło rany i obrażenia. W gminie sumskiej uszkodzono trzy samochody oraz budynek wielorodzinny.

10 listopada wojska RF zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon Kremenczuk w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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