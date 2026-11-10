11月10日上午，俄罗斯军队对克罗皮夫尼茨基的民用基础设施发动了袭击。其中一家“Epicenter”连锁商店的门店遭到袭击。袭击造成人员伤亡，两人伤势严重。

与此同时，当地媒体也报道了“Epicenter”购物中心遭袭的消息。

应急部门正在核实受影响民众的人数。此外，对该民用设施受损程度的精确评估工作仍在进行中。

当地Telegram频道发布的视频显示，俄罗斯袭击现场发生大规模火灾。

据“公共电视台”援引该地区医院院长拉里萨·安德烈耶娃的消息称，已知有两人因该购物中心遭袭而受伤。

其中一人烧伤面积达40%，另一人烧伤面积在20%至25%之间。

两名伤者目前均在地区医院接受治疗，病情危重。

与此同时，这并非11月10日上午俄罗斯对克罗皮夫尼茨基的首次袭击。在该市商业设施遭袭之前，已有两人受伤。他们目前正在医院接受治疗。

基洛沃格勒州政府通报了这一情况。

在赫尔松州，过去24小时内，因俄罗斯侵略导致1人死亡，另有6名平民受伤。数十个居民点，包括州首府，都遭到了敌方袭击。

过去24小时内（11月9日），俄军在顿涅茨克州杀害了三名平民。另有1人因敌方炮击受伤。

过去24小时内，俄军袭击了苏姆州四个区的27个居民点。炮击造成1人死亡，另有8人受伤。苏姆市有3辆汽车和一栋多户住宅楼受损。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。袭击导致该设施起火。

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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