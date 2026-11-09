Видео: оккупанты устанавливают макеты пулеметчиков на старых автомобилях, чтобы отвлекать украинские дроны

Российские военные начали использовать манекены пулеметчиков на старых автомобилях, пытаясь имитировать позиции мобильных огневых групп. Таким образом оккупанты стремятся защитить дороги в приграничных районах от ударов украинских беспилотников.

По имеющейся информации, россияне устанавливают на непригодных к эксплуатации автомобилях макеты пулеметов и стрелков, создавая иллюзию настоящих огневых точек.

Вероятно, таким образом оккупанты пытаются отвлечь украинские ударные беспилотники, в частности оснащенные системами искусственного интеллекта. Такие дроны способны самостоятельно распознавать цели и наводиться на них.

Размещенные вдоль дорог макеты должны имитировать вооруженные позиции и провоцировать украинские беспилотники на атаку ложных целей.

В сети появилось видео, на котором запечатлены несколько таких позиций вдоль автомобильной трассы.

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Напомним, украинские Силы специальных операций продолжают выполнять боевые задачи на территории России. В частности, операторы 73-го морского центра ССО провели специальные операции в тылу противника, нанеся ему потери и нарушив логистические маршруты.

Российские войска продолжают наступательные действия на различных участках фронта, однако не достигают существенных успехов благодаря контратакам Сил обороны Украины. Украинские защитники также наносят удары по позициям противника и препятствуют его передвижению.

За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 15 атак противника.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2026 года, составляют около 1 609 380 человек, в том числе 2 980 человек — за последние сутки.

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