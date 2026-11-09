Rosyjscy żołnierze zaczęli wykorzystywać manekiny strzelców na starych samochodach, próbując imitować pozycje mobilnych grup ogniowych. W ten sposób okupanci starają się chronić drogi w rejonach przygranicznych przed atakami ukraińskich dronów.

Z dostępnych informacji wynika, że Rosjanie montują na pojazdach nienadających się do użytku makiety karabinów maszynowych i strzelców, tworząc iluzję prawdziwych punktów ogniowych.

Prawdopodobnie w ten sposób okupanci próbują odwrócić uwagę ukraińskich dronów bojowych, zwłaszcza tych wyposażonych w systemy sztucznej inteligencji. Takie drony są w stanie samodzielnie rozpoznawać cele i namierzać je.

Umieszczone wzdłuż dróg makiety mają imitować pozycje bojowe i prowokować ukraińskie drony do atakowania fałszywych celów.

W sieci opublikowano film, na którym uchwycono kilka takich pozycji wzdłuż trasy samochodowej.

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Przypomnijmy, że ukraińskie Siły Operacji Specjalnych nadal wykonują zadania bojowe na terytorium Rosji. W szczególności operatorzy 73. Morskiego Centrum Sił Operacji Specjalnych przeprowadzili operacje specjalne na tyłach wroga, zadając mu straty i zakłócając trasy logistyczne.

Wojska rosyjskie kontynuują działania ofensywne na różnych odcinkach frontu, jednak nie osiągają znaczących sukcesów dzięki kontratakom Sił Obronnych Ukrainy. Ukraińscy obrońcy również zadają ciosy pozycjom wroga i utrudniają mu przemieszczanie się.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 140 starć bojowych. Największą aktywność wojska rosyjskie wykazały na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 15 ataków wroga.

Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 9 listopada 2026 r., wynoszą około 1 609 380 osób, w tym 2 980 osób – w ciągu ostatniej doby.

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