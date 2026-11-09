В Киеве раздались взрывы, обломки дрона упали на территорию школы

Утром 9 ноября российские войска атаковали Киев реактивными беспилотниками. В нескольких районах столицы раздались взрывы, обломки дрона упали, в частности, на территорию школы в Деснянском районе.

В столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российских беспилотников. Около 09:59 Воздушные силы сообщили о движении реактивного БПЛА в направлении Киева с запада. По их данным, дрон летел в сторону нескольких районов столицы, в частности Святошина, Почайны и Печерска.

Примерно в 10:04 в Киеве раздались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе произошло возгорание на территории парковки. На место происшествия выехали экстренные службы. В Святошинском районе обломки беспилотника упали на открытой территории. На тот момент информация о возможных повреждениях и пострадавших уточнялась.

По состоянию на 11:36 взрывы в Киеве продолжали раздаваться. Также стало известно о падении обломков дрона на территории одной из школ в Деснянском районе столицы. Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется.

Утром 9 ноября 2026 года российские войска вновь атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеского удара в столице зафиксированы возгорания. По его словам, в Соломенском районе возник пожар на территории парковки. К месту происшествия направляются экстренные службы.

В воскресенье, 8 ноября, в Киеве, Киевской области и Днепре начались экстренные отключения электроэнергии. Обычные графики почасовых ограничений пока не применяются.

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