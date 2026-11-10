В Сумской области оккупанты уже полгода штурмуют приграничное село Рясное

Российские оккупационные войска, захватившие в начале года приграничное село Грабовское в Сумской области, за последние полгода не смогли продвинуться к соседнему населенному пункту Рясное. Об этом сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам пресс-секретаря, врагу удалось войти в отдельные села, расположенные непосредственно у государственной границы, однако дальнейшее продвижение вглубь на несколько километров было полностью остановлено украинскими Силами обороны.

На этом участке фронта противник постоянно предпринимает попытки наступления, но сталкивается с жестким отпор. Также Трегубов отметил, что в настоящее время в зоне ответственности группировки на востоке Сумской области не фиксируется значительных скоплений российских сил для осуществления масштабного прорыва.

Источник: Укринформ.

Украинские защитники сохраняют контроль над Купянском в Харьковской области. В то же время оккупанты пытаются продвигаться на северных подступах к городу — в направлении Радьковки и Киндрашовки.

DeepState зафиксировал продвижение российских войск на Покровском направлении.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.

В зоне ответственности Группировки объединенных сил российские войска пытаются усилить давление вдоль государственной границы. За сутки на этом участке происходит от 10 до 12 боевых столкновений.

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