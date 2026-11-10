На Сумщині окупанти вже пів року штурмують прикордонне село Рясне

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Російські окупаційні війська, які на початку року захопили прикордонне село Грабовське у Сумській області, протягом останніх пів року не спромоглися просунутися до сусіднього населеного пункту Рясне. Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами речника, ворогу вдалося зайти в окремі села, розташовані безпосередньо біля державного кордону, проте подальше просування заглиб на кілька кілометрів було повністю зупинено українськими Силами оборони.

На цій ділянці фронту противник постійно робить спроби наступати, але стикається із жорсткою відсіччю. Також Трегубов зазначив, що наразі у зоні відповідальності угруповання на східній Сумщині не фіксується значних накопичень російських сил для здійснення масштабного прориву.

Джерело: Укрінформ.

Українські захисники зберігають контроль над Куп’янськом на Харківщині. Водночас окупанти намагаються просуватися на північних підступах до міста — у напрямку Радьківки та Кіндрашівки.

DeepState зафіксував просування російських військ на Покровському напрямку.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 30 жовтня 2026 року, становлять близько 1 586 500 військових.

У зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил російські війська намагаються посилити тиск уздовж державного кордону. За добу на цій ділянці відбувається від 10 до 12 бойових зіткнень.

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