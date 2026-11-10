Rosyjskie wojska okupacyjne, które na początku roku zajęły przygraniczne село Grabowskie w obwodzie sumskim, przez ostatnie pół roku nie zdołały posunąć się dalej w kierunku sąsiedniej miejscowości Riasne. Poinformował o tym rzecznik Grupy Sił Połączonych Wiktor Tregubow.

Według rzecznika wrogowi udało się wkroczyć do poszczególnych wsi położonych bezpośrednio przy granicy państwowej, jednak dalszy postęp w głąb terytorium o kilka kilometrów został całkowicie powstrzymany przez ukraińskie Siły Obronne.

Na tym odcinku frontu przeciwnik nieustannie podejmuje próby natarcia, ale napotyka na zdecydowany opór. Tregubow zaznaczył również, że obecnie w strefie odpowiedzialności grupowania we wschodniej części obwodu sumskiego nie odnotowuje się znaczących skupisk sił rosyjskich, które mogłyby doprowadzić do przeprowadzenia zakrojonego na szeroką skalę przełamania.

Źródło: Ukrinform.

Ukraińscy obrońcy utrzymują kontrolę nad Kupiańskiem w obwodzie charkowskim. Jednocześnie okupanci próbują posuwać się naprzód na północnych podejściach do miasta — w kierunku Radkivki i Kindrashivki.

DeepState odnotowało postępy rosyjskich wojsk w rejonie Pokrowska.

Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.

W strefie odpowiedzialności Grupy Sił Połączonych wojska rosyjskie próbują zwiększyć presję wzdłuż granicy państwowej. W ciągu doby na tym odcinku dochodzi do 10–12 starć bojowych.

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