На временно оккупированной территории Херсонской области в результате атаки беспилотника был ликвидирован коллаборационист Виталий Плугатарев. Об этом сообщил глава российской оккупационной администрации региона Владимир Сальдо. По его словам, БПЛА нанес удар по автомобилю Плугатарева, когда тот направлялся на ферму; от полученных ранений он скончался на месте.

После начала полномасштабного вторжения и оккупации части Херсонской области Плугатарев добровольно перешёл на сторону врага. Ранее он возглавлял Днепровский осетровый рыбовоспроизводственный завод (с которого был уволен оккупантами в январе 2025 года), а в мае 2026 года занял должность руководителя захваченного предприятия «Асканийское».

В прошлом Плугатарев избирался депутатом Белозерского поселкового совета (в июне 2025 года его отозвали по решению партии «Слуга народа»), а также баллотировался в Верховную Раду.

Источник: «Главком».

Владимир Подоляк, старший брат советника президента Украины Михаила Подоляка, был ликвидирован в мае 2024 года в Запорожской области. По данным проекта Killed in Ukraine, мужчина воевал на стороне России против Украины. Информацию о его гибели журналисты нашли в массиве данных Росстата, который попал в открытый доступ в результате утечки.

Украинские военные ликвидировали на фронте российского оккупанта Константина Зарубина, который ранее занимался хоккеем с мячом. Он был чемпионом IX Зимней Спартакиады школьников России.

Читай нас в