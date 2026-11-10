На окупованій Херсонщині ліквідовано колаборанта Віталія Плугатарьова

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На тимчасово окупованій території Херсонської області атакою безпілотника був ліквідований колаборант Віталій Плугатарьов. Про це повідомив очільник російської окупаційної адміністрації регіону Володимир Сальдо. За його словами, БпЛА завдав удару по автомобілю Плугатарьова, коли той прямував на ферму; від отриманих поранень той помер на місці.

Після початку повномасштабного вторгнення та окупації частини Херсонщини Плугатарьов добровільно перейшов на бік ворога. Раніше він очолював Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод (з якого був звільнений окупантами в січні 2025 року), а у травні 2026 року обійняв посаду керівника захопленого підприємства «Асканійське».

У минулому Плугатарьов обирався депутатом Білозерської селищної ради (у червні 2025 року його було відкликано за рішенням партії «Слуга народу»), а також балотувався до Верховної Ради.

Джерело: «Главком».

Володимир Подоляк, старший брат радника президента України Михайла Подоляка, був ліквідований у травні 2024 року в Запорізькій області. За даними проєкту Killed in Ukraine, чоловік воював на боці Росії проти України. Інформацію про його загибель журналісти знайшли в масиві даних Росстату, який потрапив у відкритий доступ через витік.

Українські військові ліквідували на фронті російського окупанта Костянтина Зарубіна, який раніше займався хокеєм із м'ячем. Він був чемпіоном IX Зимової Спартакіади учнів Росії.

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