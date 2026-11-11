Російські війська просунулися на Донеччині, — DeepState

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Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському районі Донецької області. Зміни на фронті зафіксували поблизу Костянтинівки та села Червоне.

За даними аналітиків, російські загарбники просунулися поблизу Костянтинівки.

Крім того, окупаційні війська мають просування біля населеного пункту Червоне.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Крім того, російські окупаційні війська мають просування поблизу населеного пункту Лугівське у Пологівському районі Запорізької області. Зміни на лінії фронту зафіксували аналітики проєкту DeepState.

Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися поблизу міста Білицьке Покровського району Донецької області.

Також ворог просунувся поблизу населеного пункту Мирне на Запоріжжі.

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