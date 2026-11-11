Российские войска продвинулись в Донецкой области, — DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области. Изменения на фронте зафиксированы вблизи Константиновки и села Червоное.

По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись вблизи Константиновки.

Кроме того, оккупационные войска продвигаются в районе населенного пункта Червоное.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются вблизи населенного пункта Луговское в Пологовском районе Запорожской области. Изменения на линии фронта зафиксировали аналитики проекта DeepState.

Напомним, российские оккупационные войска продвинулись вблизи города Белицкое Покровского района Донецкой области.

Также враг продвинулся вблизи населенного пункта Мирное в Запорожской области.

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