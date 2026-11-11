过去24小时内，俄军炮击了赫尔松州35个居民点

截至11月11日早晨，过去24小时内，俄罗斯入侵者袭击了赫尔松州的35个居民点。炮击导致1人死亡，另有3人受伤。

赫尔松州州长亚历山大·普罗库丁在Facebook上通报了这一情况。

据他介绍，安托尼夫卡、 科米沙尼、普里第聂普罗夫斯克、贝里斯拉夫、新沃罗涅茨、新赖斯克、克雷舍涅夫卡、斯坦尼斯拉夫、亚历山德罗夫卡、索菲耶夫卡、托米纳巴尔卡、新德米特里夫卡、 基佐米斯、第聂伯罗夫斯克、维列滕斯克、比洛泽尔卡、普里奥泽尔内、萨多韦、莫洛迪日内、科斯蒂尔卡、维里夫卡、达里夫卡、费多罗夫卡、尼基尔斯克、乌利亚诺夫卡、因古列茨、恰伊奇内、 兹米耶夫卡、伊万诺夫卡、利沃夫、米哈伊洛夫卡、诺沃卡伊里、诺沃亚历山德罗夫卡、蒂亚金卡和赫尔松。

六栋多层住宅楼、三栋独栋住宅、一处附属建筑和一家超市遭到损毁。

普罗库丁指出，昨天从该地区已解放的社区疏散了8人。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州的斯拉维扬斯克发动了三次空袭。 据该市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋倒塌，至少82处民宅受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政长官奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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