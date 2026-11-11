Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami i dronami, a obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 144 cele

W nocy z 10 na 11 listopada rosyjskie siły zbrojne zaatakowały Ukrainę za pomocą kierowanej rakiety lotniczej oraz 163 dronów różnych typów.

Spośród wystrzelonych dronów 91 było typu odrzutowego. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 144 cele powietrzne.

Począwszy od godziny 18:00 10 listopada przeciwnik zaatakował Ukrainę kierowaną rakietą lotniczą X-59/69 z akwenu Morza Czarnego oraz 163 dronami bojowymi, w tym:

Shahed, w tym 91 odrzutowych;

„Gerbera”;

S8000 „Banderol”/„Dan-T”;

dronami-imitatorami typu „Parodia”.

Drony wystrzeliwano z okolic Orła, Kurska, Millerowa i Shatalowa w Rosji, a także z tymczasowo okupowanego Gwardijskiego na Krymie.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00, obrona przeciwlotnicza zniszczyła lub unieszkodliwiła 144 cele powietrzne. Wśród nich znalazło się 14 dronów typu „Banderoł”/„Dan-T” oraz 130 bezzałogowych statków powietrznych innych typów, w tym 72 odrzutowe.

Jednocześnie odnotowano trafienia wrogich środków ataku powietrznego w 17 lokalizacjach, a także upadek szczątków zestrzelonych celów w siedmiu lokalizacjach.

Obwód charkowski

W nocy rosyjskie wojska przeprowadziły ataki rakietowe na rejon Saltów w Charkowie.

W wyniku jednego z trafień na terenie spółdzielni garażowej wybuchł rozległy pożar. Ogień ogarnął 900 m², spłonęło 38 boksów garażowych i 15 samochodów.

Ponadto uszkodzono wielopiętrowe budynki mieszkalne, samochody osobowe i garaże. Jedna osoba odniosła obrażenia. Na miejscu zdarzenia działały jednostki Państwowej Służby Ratowniczej.

Obwód dniepropetrowski

W ciągu nocy wojska rosyjskie ponad 10 razy zaatakowały cztery rejony obwodu za pomocą dronów i artylerii.

W Pawłogrodzie i Krywym Rogu uszkodzono infrastrukturę.

W rejonie Nikopolskim atakom uległy centrum rejonowe oraz gminy Pokrowska i Marganecka.

W gminie Werchowce w rejonie Kamienskim uszkodzono garaż, a także wybuchł pożar.

Według informacji władz obwodowych, w ciągu nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nad regionem 28 wrogich dronów.

Obwód zaporoski

Wieczorem 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na jedną z miejscowości w rejonie zaporoskim.

Podczas gaszenia pożaru ratownicy uwolnili dwie ranne kobiety i przewieźli je do szpitala. Poszkodowanym udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

W sumie w wyniku ataku rannych zostało sześć osób.

Ratownicy ugaszili pożary w czterech uszkodzonych prywatnych domach mieszkalnych, mieszkaniu na trzecim piętrze wieżowca, fasadzie sklepu oraz kole naczepy w różnych lokalizacjach. Na miejscu zdarzeń działały wszystkie służby ratownicze.

Obwód rówieński

W wyniku nocnego ataku na gminę Kostopil uszkodzono trzy prywatne domy mieszkalne. W jednym z nich zniszczono ścianę i dach.

Według wstępnych informacji nie ma ofiar. Na miejscu zdarzenia działają przedstawiciele odpowiednich służb.

Obwód czerkieski

Nad obwodem czerkaskim ukraińskie siły zbrojne zniszczyły jeden rosyjski dron.

W rejonie umańskim w wyniku ataku uszkodzono obiekt energetyczny. Rano część odbiorców pozostawała bez dostaw energii elektrycznej. Ekipy naprawcze pracują od nocy, aby jak najszybciej przywrócić dostawy prądu.

Skutki rosyjskich ataków z 10 listopada

W nocy z 9 na 10 listopada, począwszy od godziny 18:00 9 listopada, wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę rakietą balistyczną „Iskander-M” oraz 162 dronami uderzeniowymi. Wśród nich znalazły się drony typu „Shahed” – w tym 96 dronów odrzutowych – „Gerbera” oraz drony-imitatory typu „Parodia”.

Wystrzelenia miały miejsce z Briańska, Orła, Szatalowa i Millerowa w Rosji, a także z tymczasowo okupowanego Krymu, w szczególności z rejonu Gwardijskiego.

Do odparcia ataku powietrznego zaangażowano lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki elektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

„Według wstępnych danych, stan na godz. 07:30, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła/unieszkodliwiła 135 wrogich bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed (z czego 70 to drony odrzutowe), Gerber oraz drony innych typów, a także kilka dronów uderzeniowych jeszcze w powietrzu, działania bojowe trwają!” — poinformowały Siły Powietrzne.

Wówczas odnotowano trafienia w 19 lokalizacjach, a także upadek szczątków zestrzelonych celów w dziewięciu lokalizacjach.

Obwód kirowogradzki

Rosyjskie wojska zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim. W wyniku uderzenia wybuchł pożar.

Ze względu na zagrożenie ponownymi ostrzałami ratownikom trudno było ugasić ogień. Później udało się zlokalizować pożar, po czym rozpoczęto prace nad jego całkowitym ugaszeniem.

Według wstępnych danych nie ma ofiar.

Obwód dniepropetrowski

W nocy z 9 na 10 listopada rosyjskie wojska ponad 20 razy zaatakowały dronami cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego.

W wyniku ostrzałów uszkodzono zakład przemysłowy, obiekty infrastruktury, garaże oraz samochód.

W szczególności w Dnieprze po trafieniu wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym. W rejonie Nikopola atakom uległy centrum rejonowe oraz gminy Marganeck i Czerwonogrygorowsk.

Uszkodzenia odnotowano również w gminie Wilnohirskiej w rejonie Kamiańskim oraz w Krywym Rogu.

Obwód kijowski

Według informacji przewodniczącego Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Timura Tkaczenki, w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie ataki na terenie obwodu kijowskiego spowodowały śmierć jednej osoby. Dziewięć osób odniosło rany, wśród nich – nieletnie dziecko.

Największe zniszczenia odnotowano w rejonach Biało-Cerkiewskim, Wyshhorodzkim i Boryspolskim.

„Na miejscu działają wszystkie niezbędne służby. Poszkodowanym udzielana jest pomoc. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć każdego, kto ucierpiał w wyniku wrogiego ataku” – napisał Timur Tkaczenko.

Obwód połtawski

W obwodzie poltawskim atak dotknął rejon Kremenczug. W wyniku ataku ranny został mężczyzna.

Wybuchł również pożar budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz dwóch samochodów.

Obwód sumski

Rano 10 listopada rosyjski dron przeprowadził celowy atak na pociąg podmiejski w Sumach.

„W momencie uderzenia pociąg znajdował się na stacji kolejowej. Nie było w nim pasażerów, a załoga pociągu przebywała w schronie. Na szczęście nikt nie ucierpiał” – poinformował szef Obwodnej Administracji Sumskiej Oleg Grigorow.

Obwód odeski

W wyniku kolejnego ataku na infrastrukturę cywilną w obwodzie odeskim po raz trzeci ucierpiało przedsiębiorstwo logistyczne.

Uszkodzono sprzęt. Pożar, który wybuchł po uderzeniu, został już ugaszony. Według wstępnych danych nie ma ofiar. Na miejscu działały odpowiednie służby.

Obwód winnycki

W wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na obwód winnicki uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej.

Pracownicy sektora energetycznego pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Obwód sumski

Rankiem 9 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły celowy atak w Sumach na pojazdy, którymi poruszali się pracownicy sektora energetycznego.

W wyniku uderzenia wrogiego drona rannych zostało trzech pracowników. Wszyscy zostali natychmiast przewiezieni do szpitala. Według wstępnych informacji jeden z poszkodowanych odniósł ciężkie obrażenia. W momencie publikacji tej informacji trwał jego zabieg operacyjny.

Obwód czerkieski

Wieczorem 8 listopada oraz w nocy siły obrony przeciwlotniczej i mobilne grupy ogniowe zneutralizowały nad obwodem czerkaskim pięć rosyjskich rakiet i pięć dronów. Nie odnotowano żadnych ofiar.

W Czerkasach odnotowano skutki uderzeń w infrastrukturę krytyczną. Odłamkami i falą uderzeniową uszkodzono co najmniej trzy domy w sektorze prywatnym. Płonął garaż.

W innym miejscu zniszczono budynek prywatnego przedsiębiorstwa.

W rejonie czerkaskim odłamki wrogiego pocisku uszkodziły obiekt infrastruktury krytycznej.

W rejonie umańskim w wyniku upadku rosyjskiego drona na polu spłonęło osiem bel słomy.

Obwód rówieński

Północna część obwodu rówieńskiego została zaatakowana przez Rosjan wieczorem i w nocy. Atak dotknął sektor energetyczny, biznesowy i mieszkaniowy.

Nie odnotowano ofiar.

Obwód chmielnicki

W Chmielnickim w wyniku wrogich ataków uszkodzono prywatne budynki mieszkalne. Wybuchł również pożar.

Nie napłynęły informacje o ofiarach.

Obwód połtawski

W gminie Hlobyn w rejonie Kremenczuka rosyjski dron uderzył w teren prywatnej posesji.

W wyniku uderzenia zapalił się budynek gospodarczy. Według wstępnych danych nikt nie odniósł obrażeń.

Obwód dniepropetrowski

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego za pomocą dronów.

W Dnieprze uszkodzono zakład przemysłowy, a w Kamiańsku – infrastrukturę. W gminie Hreczanopodowskiej w rejonie Krywego Rogu Rosjanie również przeprowadzili atak na obiekt infrastrukturalny.

W rejonie Samarowskim przeciwnik zaatakował gminy Piszczańską i Czerkaską. Uszkodzono stację obsługi technicznej oraz samochody.

W rejonie nikopolskim atakom uległy centrum rejonowe oraz gmina Pokrowska.

Poinformowały o tym Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

W rejonie Saltowskim w obwodzie charkowskim jedna osoba odniosła obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w nocy z 10 na 11 listopada. W wyniku trafienia w teren spółdzielni garażowej wybuchł rozległy pożar, który objął powierzchnię 900 metrów kwadratowych.

W nocy z 10 na 11 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód rówieński za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału w gminie Kostopil uszkodzono trzy domy prywatne, w jednym z nich zniszczono ścianę i dach. Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Rivne Oleksandr Kowal.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć domów, uszkodzono co najmniej 82 budynki mieszkalne, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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