俄罗斯向乌克兰发射了导弹和无人机，防空部队击落了144个目标

11月10日深夜，俄军使用一枚制导航空导弹和163架各类型无人机袭击了乌克兰。

在发射的无人机中，有91架为喷气式无人机。乌克兰防空部队击落了144个空中目标。

自11月10日18:00起，敌方从黑海海域向乌克兰发射了X-59/69型制导航空导弹，并出动163架攻击型无人机，其中包括：

Shahed，其中91架为喷气式；

“赫尔贝拉”；

S8000“班德罗尔”/“丹-T”；

“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

这些无人机从俄罗斯的奥尔洛夫、库尔斯克、米列罗沃和沙塔洛沃等地，以及克里米亚被临时占领的格瓦尔迪耶夫斯基地区发射。

此次空袭由乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机系统以及机动火力小组共同击退。

据初步数据，截至08:00，防空部队已击落或压制144个空中目标。 其中包括14架“班德罗尔”/“丹-T”无人机和130架其他类型的无人机，其中72架为喷气式无人机。

与此同时，记录到敌方空中攻击手段命中17处地点，以及被击落目标的残骸坠落在7处地点。

哈尔科夫州

当晚，俄军对哈尔科夫市萨尔蒂夫区发动了导弹袭击。

其中一次命中导致一处车库合作社发生大规模火灾。火势蔓延至900平方米，烧毁了38个车位和15辆汽车。

此外，多栋高层住宅楼、私家车和车库均受损。一人受伤。国家紧急情况部部队已在现场展开救援工作。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州

整夜期间，俄军动用无人机和火炮，对该州四个地区发动了10多次袭击。

帕夫洛格勒和克里沃罗格的基础设施遭到破坏。

在尼科波尔地区，区中心、波克罗夫斯卡和马尔加内茨卡社区均遭到袭击。

卡缅斯基区韦尔希夫采夫斯基社区的一处车库受损，并引发火灾。

据该州政府消息，当晚乌克兰防空部队在该地区上空击落了28架敌方无人机。

扎波罗热州

11月10日晚，俄军对扎波罗热区的一个村庄发动了袭击。

在扑灭火灾的过程中，救援人员解救了两名受伤妇女，并将她们送往医院。伤者正在接受必要的医疗救治。

此次袭击共造成6人受伤。

救援人员在不同地点扑灭了四栋受损私人住宅、一栋多层楼房三楼的公寓、一家商店的外墙以及一辆半挂车的车轮起火。所有应急服务部门均在现场开展工作。

罗夫诺州

由于夜间对科斯托皮尔社区的袭击，三栋私人住宅受损。其中一栋的墙壁和屋顶被摧毁。

据初步消息，没有人员伤亡。相关服务部门的代表正在事发现场开展工作。

切尔卡瑟州

乌克兰军队在切尔卡瑟州上空击落了一架俄罗斯无人机。

在乌曼区，一次袭击导致一座能源设施受损。截至上午，部分用户仍处于断电状态。维修队伍从昨晚开始通宵作业，力争尽快恢复供电。

11月10日俄罗斯袭击造成的后果

11月9日18:00起至11月10日凌晨，俄军使用“伊斯坎德尔-M”弹道导弹及162架攻击型无人机对乌克兰发动了袭击。 其中包括“沙赫德”（Shahed）无人机（其中96架为喷气式）、“赫伯”（Gerbera）以及“帕罗迪亚”（Parody）类型的诱饵无人机。

发射地点包括俄罗斯的布良斯克、奥廖尔、沙塔洛沃和米列罗沃，以及被临时占领的克里米亚，特别是格瓦尔迪斯基地区。

乌克兰国防军出动了航空兵、防空导弹部队、电子战分队和无人机系统，以及机动火力小组，共同击退了此次空中袭击。

“据初步数据，截至07:30，防空部队已击落/压制135架敌方Shahed型无人机（其中70架为喷气式）、赫伯尔无人机及其他类型无人机， 此外还有数架攻击型无人机在空中被击落，作战行动仍在继续！”——空军方面通报称。

当时记录到19处地点遭到命中，另有9处地点发现了被击落目标的残骸。

基洛沃格勒州

俄军袭击了戈洛瓦尼夫斯基区的一处关键基础设施。袭击引发了火灾。

由于存在再次遭到炮击的威胁，救援人员难以扑灭大火。随后火势得到控制，之后开始进行彻底扑灭工作。

据初步数据，此次事件中无人受伤。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州

11月10日凌晨，俄军出动无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的四个区发动了20多次袭击。

袭击导致一家企业、基础设施、车库及一辆汽车受损。

其中，在第聂伯市，一家企业遭袭后发生火灾。在尼科波尔地区，区中心、马尔加内茨卡和切尔沃诺格里戈里夫斯卡社区均遭到袭击。

卡缅斯克区维尔诺吉尔斯克社区和克里沃罗格市也记录到了受损情况。

基辅州

据基辅州州长蒂穆尔·特卡琴科称，过去24小时内，俄罗斯对基辅州的袭击造成1人死亡。另有9人受伤，其中包括一名未成年儿童。

该州比洛策尔基夫、维什戈罗德和博里斯波尔地区受损最为严重。

“所有必要部门都在现场开展工作。正在向受灾群众提供援助。我们正竭尽全力，支持每一位在敌方袭击中受灾的人，”蒂穆尔·特卡琴科写道。

波尔塔瓦州

波尔塔瓦州的克雷门丘格区遭到袭击。一名男子在袭击中受伤。

此外，一栋住宅楼、一处附属建筑及两辆汽车起火。

苏姆州

11月10日上午，一架俄罗斯无人机在苏梅市对一列郊区列车实施了定点袭击。

“袭击发生时，列车正停靠在火车站。车内没有乘客，列车工作人员当时在掩体中。幸运的是，此次事件未造成人员伤亡，”苏姆州州长办公室主任奥列格·格里戈罗夫表示。

敖德萨州

由于奥德萨州民用基础设施再次遭到袭击，一家物流企业已第三次遭受打击。

设备遭到损毁。袭击后引发的火灾已得到扑灭。据初步消息，没有人员伤亡。相关救援部门已在现场展开工作。

文尼察州

由于俄罗斯对文尼察州的又一次袭击，该地区的能源基础设施设施遭到破坏。

电力部门正在努力恢复供电。

苏梅州

11月9日上午，俄军在苏梅市对载有电力工作人员的车辆实施了定点袭击。

由于敌方无人机袭击，三名工作人员受伤。所有伤者均被迅速送往医院。据初步消息，其中一名伤者伤势严重。截至发稿时，他正在接受手术。

切尔卡瑟州

11月8日晚间至夜间，防空部队和机动火力小组在切尔卡瑟州上空击落了5枚俄罗斯导弹和5架无人机。此次行动中无人受伤。

切尔卡瑟市记录到了关键基础设施遭袭的后果。此外，碎片和爆炸冲击波还损坏了私人住宅区至少三栋房屋。一处车库发生火灾。

在另一处地点，一家私营企业的建筑遭到破坏。

在切尔卡瑟区，敌方目标的残骸损坏了一处关键基础设施。

在乌曼区，一架俄罗斯无人机坠落在田野中，导致八捆稻草被烧毁。

罗夫诺州

里夫内州北部于傍晚至深夜遭受了俄罗斯的袭击。电力、商业和居民区均受到冲击。

此次袭击未造成人员伤亡。

赫梅利尼茨基州

在赫梅利尼茨基市，敌方袭击导致多栋私人住宅受损。此外还引发了一场火灾。

目前尚未收到有关人员伤亡的消息。

波尔塔瓦州

在克雷门丘格区格洛宾社区，一架俄罗斯无人机击中了一处私人住宅区。

袭击导致一栋农用建筑起火。据初步消息，此次事件中无人受伤。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州

11月9日凌晨，俄军动用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州五个区发动了近20次袭击。

在第聂伯市，一家企业遭到破坏；在卡缅斯克市，基础设施遭到破坏。在克里沃罗格区格雷恰诺波迪夫斯基社区，俄军还对一处基础设施目标发动了袭击。

在萨马罗夫斯基区，敌军袭击了皮什昌斯克和切尔卡斯克社区。一家维修站和多辆汽车遭到破坏。

在尼科波尔地区，区中心和波克罗夫斯卡社区遭到袭击。

乌克兰武装部队空军通报了上述情况。

在哈尔科夫州萨尔蒂夫区，11月11日夜间，因俄罗斯导弹袭击导致一人受伤。导弹击中一处车库合作社区域，引发大面积火灾，过火面积达900平方米。

11日凌晨，俄军出动攻击型无人机袭击了罗夫诺州。 在科斯托皮尔社区，炮击导致三栋私人住宅受损，其中一栋的墙壁和屋顶被摧毁。里夫内州行政管理局主席亚历山大·科瓦尔通报了这一情况。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋倒塌，至少82栋住宅受损，1人受伤。

俄军还袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

关注我们在