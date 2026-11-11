Россия атаковала Украину ракетами и дронами, ПВО сбила 144 цели

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой и 163 беспилотниками различных типов.

Среди запущенных дронов 91 был реактивным. Украинская противовоздушная оборона сбила 144 воздушные цели.

Начиная с 18:00 10 ноября, противник атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря и 163 ударными БПЛА, в частности:

Shahed, среди которых 91 реактивный;

«Гербера»;

S8000 «Бандероль»/«Дань-Т»;

дронами-имитаторами типа «Пародия».

Беспилотники запускали из направлений Орла, Курска, Миллерова и Шаталова в России, а также из временно оккупированного Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 144 воздушные цели. Среди них — 14 беспилотников «Бандероль»/«Дань-Т» и 130 БПЛА других типов, в том числе 72 реактивных.

В то же время зафиксированы попадания вражеских средств воздушного нападения в 17 точках, а также падение обломков сбитых целей в семи точках.

Харьковская область

Ночью российские войска нанесли ракетные удары по Салтовскому району Харькова.

В результате одного из попаданий на территории гаражного кооператива возник масштабный пожар. Огонь охватил 900 кв. м, горели 38 гаражных боксов и 15 автомобилей.

Кроме того, повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражи. Один человек пострадал. На месте работали подразделения ГСЧС.

Днепропетровская область

В течение ночи российские войска более 10 раз атаковали четыре района области с помощью беспилотников и артиллерии.

В Павлограде и Кривом Роге повреждена инфраструктура.

В Никопольском районе под ударом оказались районный центр, Покровская и Марганецкая общины.

В Верховцевской общине Каменского района поврежден гараж, также возник пожар.

По информации областных властей, в течение ночи украинская ПВО сбила над регионом 28 вражеских дронов.

Запорожская область

Вечером 10 ноября российские войска нанесли удар по одному из поселков Запорожского района.

Во время ликвидации пожара спасатели деблокировали двух пострадавших женщин и доставили их в больницу. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего в результате атаки ранения получили шесть человек.

По разным адресам спасатели ликвидировали возгорания в четырёх повреждённых частных жилых домах, квартире на третьем этаже многоэтажного дома, фасаде магазина и колесе полуприцепа. На местах работали все экстренные службы.

Ровенская область

В результате ночного нападения на Костопольскую общину повреждены три частных жилых дома. В одном из них разрушены стена и крыша.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают представители соответствующих служб.

Черкасская область

Над Черкасской областью украинские военные уничтожили один российский беспилотник.

В Уманском районе в результате атаки поврежден энергетический объект. По состоянию на утро часть потребителей оставалась без электроснабжения. Ремонтные бригады работают с ночи, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Последствия российских атак 10 ноября

В ночь на 10 ноября, начиная с 18:00 9 ноября, российские войска атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 162 ударными беспилотниками. Среди них были Shahed, в частности 96 реактивных, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

Запуски осуществлялись из Брянска, Орла, Шаталова и Миллерова в России, а также из временно оккупированного Крыма, в частности из района Гвардейского.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed (70 из них — реактивные), «Гербер», дронов других типов, а также несколько ударных беспилотников ещё в воздухе, боевые действия продолжаются!» — сообщили в Воздушных силах.

Тогда были зафиксированы попадания в 19 точках, а также падение обломков сбитых целей в девяти точках.

Кировоградская область

Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе. В результате удара возник пожар.

Из-за угрозы повторных обстрелов спасателям было сложно тушить огонь. Впоследствии возгорание удалось локализовать, после чего начались работы по его полной ликвидации.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Днепропетровская область

В ночь на 10 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области.

В результате обстрелов были повреждены предприятие, объекты инфраструктуры, гаражи и автомобиль.

В частности, в Днепре после попадания возник пожар на предприятии. В Никопольском районе под ударом оказались районный центр, Марганецкая и Красногригоровская общины.

Повреждения также зафиксированы в Вольногорской общине Каменского района и в Кривом Роге.

Киевская область

По информации главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко, за сутки российские атаки на Киевщине унесли жизнь одного человека. Еще девять человек получили ранения, среди них — несовершеннолетний ребенок.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Белоцерковском, Вышгородском и Бориспольском районах области.

«На местах работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается помощь. Делаем всё возможное, чтобы поддержать каждого, кто пострадал от вражеской атаки», — написал Тимур Ткаченко.

Полтавская область

В Полтавской области под ударом оказался Кременчугский район. В результате атаки пострадал мужчина.

Также возник пожар в жилом доме, хозяйственной постройке и двух автомобилях.

Сумская область

Утром 10 ноября российский беспилотник прицельно атаковал пригородный поезд в Сумах.

«В момент удара поезд находился на железнодорожной станции. Пассажиров в нем не было, а поездная бригада находилась в укрытии. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Одесская область

В результате очередной атаки на гражданскую инфраструктуру Одесской области в третий раз пострадало логистическое предприятие.

Повреждено оборудование. Пожар, возникший после удара, уже ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работали соответствующие службы.

Винницкая область

В результате очередной российской атаки на Винницкую область повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Сумская область

Утром 9 ноября российские войска прицельно атаковали в Сумах транспорт, на котором передвигались энергетики.

В результате удара вражеского дрона ранения получили трое работников. Всех оперативно доставили в больницу. По предварительным данным, один из пострадавших получил тяжелые травмы. На момент сообщения его оперировали.

Черкасская область

Вечером 8 ноября и ночью силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили над Черкасской областью пять российских ракет и пять беспилотников. Пострадавших не было.

В Черкассах зафиксировали последствия ударов по критической инфраструктуре. Также обломками и взрывной волной повреждены как минимум три дома в частном секторе. Горел гараж.

В другом месте было повреждено здание частного предприятия.

В Черкасском районе обломки вражеской цели повредили объект критически важной инфраструктуры.

В Уманском районе из-за падения российского беспилотника в поле сгорели восемь тюков соломы.

Ровенская область

Север Ровенской области подвергся российской атаке вечером и ночью. Под ударом оказались энергетика, бизнес и жилой сектор.

Жертв не было.

Хмельницкая область

В Хмельницком в результате вражеских ударов были повреждены частные жилые дома. Также вспыхнул пожар.

Информация о пострадавших не поступала.

Полтавская область

В Глобинской общине Кременчугского района российский беспилотник попал на территорию частного домовладения.

В результате удара загорелось хозяйственное здание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Днепропетровская область

В ночь на 9 ноября российские войска почти 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками.

В Днепре повреждено предприятие, в Каменском — инфраструктура. В Гречаноподовской общине Криворожского района россияне также нанесли удар по инфраструктурному объекту.

В Самаровском районе противник атаковал Песчанскую и Черкасскую общины. Повреждены станция технического обслуживания и автомобили.

В Никопольском районе под ударом оказались районный центр и Покровская община.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В Салтовском районе Харькова один человек пострадал в результате российского ракетного удара ночью 11 ноября. Из-за попадания по территории гаражного кооператива возник масштабный пожар, охвативший 900 квадратных метров.

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела в Костопольской общине повреждены три частных дома, в одном из которых разрушены стена и крыша. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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