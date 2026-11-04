Україна скликає Радбез ООН через удари по цивільних і критичній інфраструктурі

Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання щодо ситуації в Україні в понеділок, 9 листопада. На ньому обговорять російські атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру. Засідання відбудеться на запит України за підтримки кількох європейських країн.

У листопаді саме Латвія головує в Раді Безпеки. Ініціатором засідання стала Україна. Її запит підтримали Латвія, Данія, Франція, Греція та Велика Британія.

Латвію під час брифінгу представлятиме міністерка закордонних справ Байба Браже. У латвійському представництві пояснили, що причиною термінової зустрічі стали постійні російські удари по Україні, які призводять до страждань мирних жителів і загрожують цивільній інфраструктурі. «Російська агресія проти України продовжує завдавати величезних страждань, а безперервні атаки загрожують життю цивільних і спрямовані проти критичної цивільної інфраструктури», — наголосили в представництві Латвії.

Засідання розпочнеться о 10:00 за нью-йоркським часом. В Україні це буде 17:00 9 листопада. Про проведення зустрічі повідомили в постійному представництві Латвії при ООН.

Латвія ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН після російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області. У Ризі заявили про чергову атаку Росії на цивільне населення України.

Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з масованими російськими атаками на Дніпро та Чернігів, унаслідок яких загинули мирні жителі. Про це повідомив український посол.

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