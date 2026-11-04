В Сумской области в результате российского обстрела возле магазина был ранен человек

Российские войска нанесли удар вблизи магазина в одном из населенных пунктов Путивльской общины в Сумской области. В результате атаки пострадал человек, который как раз направлялся в магазин. Он получил ранение в ногу.

Попадание произошло возле магазина. В момент атаки там находился человек, который шел за покупками. Он получил ранение в ногу. «Сегодня в одном из населенных пунктов Путивльской общины зафиксирован очередной вражеский удар. Попадание произошло возле магазина. К сожалению, в результате атаки пострадал человек, который в этот момент направлялся в магазин. Он получил ранение в ногу», — написал Гаврильчук.

Пострадавшую в результате атаки российских войск зафиксировали в Конотопском районе Сумской области. Других подробностей о состоянии человека и последствиях удара глава общины в своём сообщении не привёл. О российском ударе сообщил глава Путивльской городской общины Константин Гаврильчук в Facebook.

Российские войска атаковали беспилотниками мирных жителей в Великописаревской общине Ахтырского района Сумской области. В результате удара тяжело ранена женщина, которая ехала на велосипеде между населенными пунктами. Также оккупанты уничтожили автомобиль местного жителя.

За прошедшие сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов погиб 63-летний мужчина, еще семь человек пострадали, среди них — 12-летняя девочка.

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