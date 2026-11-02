第23独立机械化旅新闻处公布了一名代号为“出租车司机”的机械化营驾驶员的故事，他作为乌克兰武装部队陆军“南部”军区第20军军团麾下，在敌军火力下执行运送和撤离战友的任务。

尽管面临诸多风险、敌方FPV无人机的袭击以及擅自离开部队（擅离职守）的提议，这名士兵坚决拒绝了这些行为，并继续定期执行战斗任务。 据这位战士描述，前线的工作让他想起了自己作为出租车司机的平民职业，只不过肾上腺素飙升的程度更高、危险性更大；而在执行任务期间，电子战手段和战友间的相互救援曾多次挽救了车组人员的性命。

来源：乌克兰武装部队陆军第23独立机械化旅。

乌克兰国民卫队第2加利西亚旅士兵米哈伊洛·鲁德在波克罗夫斯克附近的罗丁斯基前线阵地坚守了150天。 在此期间，他经历了敌方无人机袭击、艰难的轮换、炮火轰击、负伤以及与敌方破坏小组的交火。这位军人幸存下来并回到了战友身边，兑现了他对妻子的承诺。

两名分别来自扎波罗热和罗夫诺州的21岁女志愿者正在接受军事训练，计划成为重型打击无人机——轰炸机的操作员。 其中一位代号为“玛拉”的女军人，在加入乌克兰武装部队之前，曾在上学途中遭遇俄罗斯炮击而受伤。如今，这两名女孩正在掌握军事技能，以便将来能加入作战部队的行列。

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