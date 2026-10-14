Российская атака на Киев 14 октября унесла жизнь одного человека

Утром 14 октября российские войска вновь атаковали Киев, в результате чего погиб один человек. Также сообщается о пострадавшем.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

«По предварительной информации, в Голосеевском районе погиб один человек. Баллистическая атака на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях!», – подчеркнул мэр.

Кличко добавил, что в Дарницком районе столицы в результате утренней атаки врага есть пострадавший. Медики госпитализировали его.

Между тем в двух районах Киева временно приостановили движение электротранспорта после атаки.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

Представители администрации президента США Дональда Трампа якобы предупредили украинское военное руководство о возможном прекращении обмена разведданными и поставок вооружения, если Украина продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако Украина прекратила такие удары после объявленного Трампом псевдоперемирия.

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