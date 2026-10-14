Россия нанесла удары по железнодорожным объектам в пяти областях Украины, — Перцовский

В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. В результате атак зафиксированы значительные материальные потери, однако обошлось без пострадавших и погибших.

«Очередная ночь массированных ударов по железнодорожным объектам. Враг пытается разрушить все, до чего может дотянуться: локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, не говоря уже о подвижном составе», — отметил Перцовский.

По его словам, массированная волна российских атак охватила железнодорожную инфраструктуру сразу пяти областей. В результате ударов возникали проблемы с энергоснабжением, а из-за негабаритных препятствий приходилось блокировать ключевые направления движения.

«Выбивало энергетику, наши специалисты тут же восстанавливали, блокировало из-за негабаритных препятствий ключевые направления — организовывали альтернативные и обеспечивали проезд. Главное — все были заблаговременно предупреждены, четко эвакуированы и пережили ночь без пострадавших и человеческих потерь. Материальные потери — существенные, уже с утра работаем над восстановлением», — подчеркнул председатель правления «Укрзализныци».

Отдельно Перцовский сообщил, что движение поездов через столичный железнодорожный узел временно приостанавливали из-за баллистической угрозы.

«Столичный узел останавливала баллистическая угроза, в настоящее время — один за другим отправляются поезда, которые задерживались из соображений безопасности», — сообщил он.

В настоящее время железнодорожники работают над ликвидацией последствий атак и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в Facebook.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Утром 14 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами. В результате обстрелов погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — 11-летний мальчик.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии два человека получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85 % товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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