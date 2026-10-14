Российские войска атаковали 22 населённых пункта Сумской области, среди гражданского населения есть пострадавшие

За сутки российские войска обстреляли 22 населенных пункта в 12 общинах Сумской области. Среди мирных жителей есть пострадавшие, сообщила Сумская областная военная администрация утром 14 октября.

В Середино-Будской общине в результате минометного обстрела ранения получила 55-летняя женщина. Также в медицинское учреждение обратились 60-летний мужчина и 51-летняя женщина, пострадавшие от удара российского беспилотника 12 октября.

В Бездрицкой общине в результате попадания дрона у женщины развилась острая стрессовая реакция.

Кроме того, за медицинской помощью обратились 55-летний мужчина, пострадавший 12 октября в результате удара БПЛА в Глуховской общине, а также 57-летний мужчина и 58-летняя женщина, которые пострадали в тот же день из-за попадания дрона в дом в Зноб-Новгородской общине.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Под ударами оказались Сумская, Бездрицкая, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманьская, Шалигинская, Зноб-Новгородская, Шосткинская, Путивльская и Великописаревская общины.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура. В Шосткинской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры. В Сумской общине повреждены нежилые помещения, объект гражданской инфраструктуры и автомобили. В Середино-Будской общине поврежден частный жилой дом.

Также в результате предыдущих российских обстрелов были повреждены или разрушены частные дома в Шалигинской, Эсманьской и Середино-Будской общинах. В Зноб-Новгородской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры.

По данным ОВА, воздушная тревога в Сумской области в течение суток длилась 18 часов 36 минут.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли ракетные удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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