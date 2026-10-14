Украина совершила одну из самых масштабных атак с использованием дронов на Москву

Прошлой ночью Силы обороны Украины направили сотни ударных беспилотников на Москву и Московскую область. Эта атака стала одной из самых масштабных по количеству дронов, направленных на российскую столицу.

По словам мэра Москвы Собянина, российская ПВО начала сбивать украинские ударные дроны, летевшие на Москву, после 23:00.

«Двадцать БПЛА, летевших на Москву, были уничтожены средствами ПВО Минобороны РФ. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в 23:47.

Через несколько минут стало известно, что на российскую столицу направляется новая «волна» украинских беспилотников. Всего в течение прошлой ночи было около 10 таких «волн» дроновых атак.

«Силами ПВО Минобороны РФ отражена атака 30 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в 02:50.

Мэр российской столицы утверждает, что во время нового воздушного нападения Силы обороны Украины задействовали почти 500 дронов.

«В период с 20:30 13 октября до 07:00 14 октября в направлении Московского региона летели 493 БПЛА. Большинство из них были нейтрализованы силами ПВО на дальних подступах. Еще 180 беспилотников уничтожили при подлете к Москве», — написал Собянин утром 14 октября.

По подсчётам «ТАСС», прошлой ночью ВСУ совершили одну из самых масштабных атак на Москву и регион за последние два года.

Кроме того, известно, что московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили работу из-за угрозы атаки беспилотников. Внуково не работал более восьми часов, а пассажиров сняли со всех рейсов.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» было уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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