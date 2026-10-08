Зеленский заявил о подготовке ответа на новую волну эскалации со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке украинского ответа на новую волну российской эскалации. Об этом он сообщил после доклада руководителя СБУ Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. Источник: УНН.

Зеленский также отметил, что Украина работает с партнерами над получением дополнительных пакетов средств противовоздушной обороны и боеприпасов для F-16.

«Во-первых: готовим наши ответы на эту волну российской эскалации. Во-вторых: по всем доступным каналам работаем с партнерами, которые могут оказать Украине дополнительную поддержку в виде пакетов ПВО и боеприпасов для F-16. Благодарен каждой стране, которая готова помочь», — сказал президент.

По его словам, Украина также продолжает выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад, которые они высказывали во время встреч на фронте.

Российский удар по Краматорску унес жизни 30 человек — Зеленский.

После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.