Зеленский объявил о новом пакете военной помощи от ЕС на 3 млрд евро

На следующей неделе Украина должна получить от Европейского Союза около 3 млрд евро военной помощи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в Telegram.

По словам президента, сегодня он провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В центре внимания на этот раз были все возможные решения, которые помогут укрепить Украину.

«Поблагодарил Урсулу за недавний транш в размере 1,24 миллиарда евро на оборону, который уже поступил в Украину. Благодарен за подтверждение, что ещё около 3 миллиардов евро военной поддержки будут выделены уже на следующей неделе. Это средства, которые укрепят нас», — написал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что рассказал главе ЕК о новых вражеских ударах. Так, 11 октября РФ атаковала дроном электростанцию в Киеве, в результате чего во многих районах столицы произошли отключения электроэнергии.

«Позже последовали удары по энергообъектам в Харьковской области. И это уже ПОСЛЕ заявления президента Соединенных Штатов об энергетическом прекращении огня. В таких условиях надежная поддержка со стороны наших партнеров — это реальная защита жизни и гарантия того, что россияне не смогут сломить Украину», — подчеркнул глава государства.

Напомним, Украина разрабатывает собственные реактивные двигатели для различных типов вооружения.

Добавим, что Минобороны выступило за сохранение максимального бронирования работников ОПК.

Также Украина создает многоуровневую оборону против реактивных дронов.

Минобороны Украины увеличило закупки дронов на 300% по сравнению с 2025 годом.

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