Дожди и похолодание накроют Украину в течение недели с 12 по 18 октября

Следующая неделя в Украине начнётся с дождей и постепенного понижения температуры. В понедельник, 12 октября, осадки ожидаются в большинстве областей, а со вторника похолодание будет наиболее ощутимым на западе страны, где ночью температура местами опустится до +1…+6°. В середине недели будет преобладать сухая погода, однако ближе к выходным дожди могут вернуться.

12 октября, понедельник

На севере: ночью +6°…+11°, днём +10°…+16°. Дожди.

На юге: ночью +12°…+17°, днём +19°…+24°. Преимущественно без осадков.

На западе: ночью +6°…+10°, днём +11°…+16°. Дожди, местами значительные.

На востоке: ночью +10°…+15°, днём +18°…+23°. Преимущественно сухо.

В центре: ночью +7°…+12°, днём +13°…+19°. Местами дожди.

В Киеве: ночью +9°…+11°, днём +12°…+16°. Дождь.

13 октября, вторник

На севере: ночью +5°…+9°, днём +10°…+14°. Облачно, местами небольшой дождь.

На юге: ночью +10°…+15°, днём +17°…+22°. Преимущественно сухо.

На западе: ночью +1°…+6°, днём +9°…+14°. Прохладно, преимущественно без осадков.

На востоке: ночью +8°…+13°, днём +16°…+21°. Местами небольшой дождь.

В центре: ночью +5°…+10°, днём +11°…+16°. Облачно, местами дождь.

В Киеве: ночью +7°…+9°, днём +11°…+14°. Возможен небольшой дождь.

14 октября, среда

На севере: ночью +5°…+9°, днём +10°…+14°. Преимущественно без осадков.

На юге: ночью +9°…+14°, днём +16°…+21°. Преимущественно сухо.

На западе: ночью +2°…+6°, днём +8°…+13°. Прохладно, местами небольшой дождь.

На востоке: ночью +7°…+12°, днём +14°…+19°. Без значительных осадков.

В центре: ночью +5°…+9°, днём +11°…+16°. Переменная облачность.

В Киеве: ночью +6°…+8°, днём +11°…+14°. Преимущественно без осадков.

15 октября, четверг

На севере: ночью +5°…+9°, днём +10°…+14°. Без значительных осадков.

На юге: ночью +9°…+14°, днём +16°…+20°. Преимущественно сухо.

На западе: ночью +2°…+6°, днём +7°…+12°. Прохладно, без значительных осадков.

На востоке: ночью +6°…+11°, днём +13°…+18°. Преимущественно сухо.

В центре: ночью +5°…+9°, днём +10°…+15°. Переменная облачность.

В Киеве: ночью +6°…+8°, днём +10°…+13°. Без значительных осадков.

16 октября, пятница

На севере: ночью +5°…+9°, днём +10°…+15°. Преимущественно без осадков.

На юге: ночью +9°…+14°, днём +16°…+20°. Преимущественно сухо.

На западе: ночью +2°…+7°, днём +7°…+12°. Прохладно, местами небольшой дождь.

На востоке: ночью +6°…+11°, днём +13°…+18°. Без значительных осадков.

В центре: ночью +5°…+10°, днём +10°…+16°. Преимущественно без осадков.

В Киеве: ночью +7°…+9°, днём +11°…+14°. Переменная облачность.

17 октября, суббота

На севере: ночью +5°…+10°, днём +9°…+14°. Местами дождь.

На юге: ночью +9°…+14°, днём +15°…+20°. Местами кратковременный дождь.

На западе: ночью +2°…+7°, днём +6°…+12°. Прохладно, возможен дождь.

На востоке: ночью +7°…+12°, днём +13°…+18°. Местами дождь.

В центре: ночью +5°…+10°, днём +9°…+15°. Местами дождь.

В Киеве: ночью +8°…+10°, днём +11°…+14°. Возможен дождь.

18 октября, воскресенье

На севере: ночью +3°…+8°, днём +8°…+13°. Ночью местами дождь, днём преимущественно сухо.

На юге: ночью +7°…+12°, днём +13°…+18°. Переменная облачность.

На западе: ночью +1°…+6°, днём +6°…+11°. Прохладно, ночью местами дождь.

На востоке: ночью +5°…+10°, днём +12°…+17°. Преимущественно без осадков.

В центре: ночью +4°…+9°, днём +8°…+14°. Местами небольшой дождь.

В Киеве: ночью +4°…+8°, днём +8°…+12°. Ночью возможен дождь, днём без значительных осадков.

Источник: Укргидрометцентр

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