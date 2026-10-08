НМТ могут разрешить сдавать экзамены на языке национального меньшинства

Комитет Верховной Рады по вопросам образования рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 16119 об образовательных правах национальных меньшинств и коренных народов. В частности, документ предлагает закрепить на уровне закона возможность сдавать ЕГЭ на языке национального меньшинства. В то же время статус украинского языка в сфере образования и в государстве менять не планируется.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал депутатам принять законопроект № 16119 в первом чтении и в целом. Документ касается прав национальных меньшинств и коренных народов в сфере образования. В парламенте отмечают, что законопроект стал результатом нескольких лет переговоров с представителями различных национальных меньшинств. Отдельно проводились консультации с Венгрией.

Одно из главных предложений касается использования языков национальных меньшинств в учебных заведениях. При этом авторы законопроекта не предлагают менять статус украинского языка.

Украинский язык останется государственным языком в системе образования. В то же время представителям национальных меньшинств хотят предоставить больше возможностей использовать родной язык в ситуациях, не связанных непосредственно с обучением. Например, на родном языке можно будет общаться во время перемен, родительских собраний и других внеучебных мероприятий.

Могут появиться школы национальных меньшинств

Законопроект также предусматривает возможность создавать отдельные школы со статусом учебного заведения национального меньшинства или коренного народа. Такой школой предлагается считать учреждение, в котором не менее половины учеников плюс один ребенок принадлежат к соответствующему национальному меньшинству.

Отдельные правила могут действовать и для обычных школ. Если в учебном заведении будет хотя бы один класс, где учатся дети из числа национальных меньшинств, для него могут предусмотреть дополнительные языковые права.

В частности, документы об образовании можно будет дублировать на языке соответствующего национального меньшинства. По желанию также будет разрешено вести определенную внутреннюю документацию на этом языке. Речь идет именно о дополнительных возможностях. Украинский язык при этом остается основным языком образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством.

Что будет с НМТ

Отдельная норма касается национального мультипредметного теста. Законопроект предлагает прямо предусмотреть возможность сдавать НМТ на языке соответствующего национального меньшинства. Такая возможность уже существует. Ее несколько лет назад предусмотрели подзаконными нормативными актами. Теперь её хотят закрепить непосредственно в законе.

То есть для участников НМТ это не обязательно будет означать появление совершенно новой возможности. Главное изменение заключается в том, что соответствующее право хотят четко прописать именно на уровне закона. В то же время законопроект пока не является действующим законом. Сначала его должна рассмотреть Верховная Рада. Только после принятия и вступления в силу новых норм они будут иметь обязательную силу.

Таким образом, предложенные изменения должны расширить возможности для представителей национальных меньшинств в сфере образования, не изменяя статус украинского языка как государственного.

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