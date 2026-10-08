НМТ можуть дозволити складати мовою нацменшини

Комітет Верховної Ради з питань освіти рекомендував парламенту підтримати законопроєкт №16119 про освітні права національних меншин та корінних народів. Документ, зокрема, пропонує закріпити на рівні закону можливість складати НМТ мовою національної меншини. Водночас статус української мови в освіті та державі змінювати не планують.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував депутатам ухвалити законопроєкт №16119 за основу та в цілому. Документ стосується освітніх прав національних меншин і корінних народів. У парламенті зазначають, що законопроєкт став результатом кількох років переговорів із представниками різних національних меншин. Окремо проводили консультації з Угорщиною.

Одна з головних пропозицій стосується використання мов національних меншин у навчальних закладах. При цьому автори законопроєкту не пропонують змінювати статус української мови.

Українська залишатиметься державною мовою в системі освіти. Водночас представникам національних меншин хочуть дати більше можливостей використовувати рідну мову в ситуаціях, які не пов’язані безпосередньо з навчанням. Наприклад, рідною мовою можна буде спілкуватися під час перерв, батьківських зборів та інших позанавчальних заходів.

Можуть з’явитися школи національних меншин

Законопроєкт також передбачає можливість створювати окремі школи зі статусом закладу освіти національної меншини або корінного народу. Такою школою пропонують вважати заклад, у якому щонайменше половина учнів плюс одна дитина належать до відповідної національної меншини.

Окремі правила можуть діяти і для звичайних шкіл. Якщо в закладі буде хоча б один клас, де навчаються діти з числа національних меншин, для нього можуть передбачити додаткові мовні права.

Зокрема, документи про освіту можна буде дублювати мовою відповідної національної меншини. За бажанням також дозволятимуть вести певну внутрішню документацію цією мовою. Йдеться саме про додаткові можливості. Українська мова при цьому залишається основною мовою освітнього процесу відповідно до чинного законодавства.

Що буде з НМТ

Окрема норма стосується національного мультипредметного тесту. Законопроєкт пропонує прямо передбачити можливість складати НМТ мовою відповідної національної меншини. Така можливість уже існує. Її кілька років тому передбачили підзаконними нормативними актами. Тепер її хочуть закріпити безпосередньо в законі.

Тобто для учасників НМТ це не обов’язково означатиме появу абсолютно нової можливості. Головна зміна полягає в тому, що відповідне право хочуть чітко прописати саме на рівні закону. Водночас законопроєкт поки що не є чинним законом. Спочатку його має розглянути Верховна Рада. Лише після ухвалення та набрання чинності новими нормами вони матимуть обов’язкову силу.

Таким чином, запропоновані зміни мають розширити можливості для представників національних меншин у сфері освіти, не змінюючи статус української мови як державної.

Читай нас у