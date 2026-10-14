Норвегія виділить додатковий пакет фінансової допомоги Україні

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Уряд Норвегії ухвалив рішення надати Україні додаткові 750 млн норвезьких крон (орієнтовно $78,5 млн) для підтримки функціонування державної системи та соціальної сфери в умовах повномасштабної війни.

Міністр розвитку Норвегії Осмунд Аукруст в інтерв’ю виданню VG повідомив, що кошти спрямують до спеціальної програми Світового банку SPUR 2. Зазначене фінансування дозволить забезпечити виплату заробітних плат працівникам бюджетної сфери, зокрема медикам та освітянам, виплату соціальної допомоги, а також відновлення критичної інфраструктури.

Крім того, виділений внесок виконуватиме роль фінансового важеля: за рахунок кредитних механізмів Світового банку кожен долар прямої допомоги дозволить залучити майже втричі більше додаткових кредитних ресурсів для України на міжнародних фінансових ринках.

Джерело: інтерв'ю міністра розвитку Норвегії Осмунда Аукруста виданню VG.

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