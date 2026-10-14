Норвегия выделит дополнительный пакет финансовой помощи Украине

Правительство Норвегии приняло решение выделить Украине дополнительные 750 млн норвежских крон (примерно 78,5 млн долларов) для поддержки функционирования государственной системы и социальной сферы в условиях полномасштабной войны.

Министр развития Норвегии Осмунд Аукруст в интервью изданию VG сообщил, что средства будут направлены в специальную программу Всемирного банка SPUR 2. Указанное финансирование позволит обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, в частности медикам и педагогам, выплату социальной помощи, а также восстановление критически важной инфраструктуры.

Кроме того, выделенный взнос будет выполнять роль финансового рычага: за счет кредитных механизмов Всемирного банка каждый доллар прямой помощи позволит привлечь почти втрое больше дополнительных кредитных ресурсов для Украины на международных финансовых рынках.

Источник: интервью министра развития Норвегии Осмунда Аукруста изданию VG.

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