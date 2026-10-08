Водительские права на грузовики теперь можно получить быстрее

В Украине водителям больше не придется ждать как минимум год, чтобы получить права на управление грузовиками с тяжелыми прицепами. Кабинет Министров отменил требование о годовом водительском стаже для категорий BE, C1E и CE. Ожидается, что это поможет быстрее готовить новых водителей и частично восполнить их дефицит в сфере перевозок и логистики.

Кабинет Министров Украины изменил правила получения водительских категорий, дающих право управлять автомобилями с тяжелыми прицепами. Теперь водителям не нужно иметь как минимум один год стажа после получения базовой категории. Изменения касаются трех категорий — BE, C1E и CE. Категория BE позволяет управлять легковым автомобилем с прицепом, масса которого превышает 750 килограммов.

Категория C1E необходима для управления грузовиками категории C1. Это транспортные средства массой от 3,5 до 7,5 тонн, которые используются вместе с прицепом массой более 750 килограммов. Категория CE дает право управлять грузовыми автомобилями категории C с прицепом или полуприцепом, масса которого также превышает 750 килограммов. Ранее для получения этих категорий требовалось не только соответствующее базовое водительское удостоверение, но и как минимум год стажа вождения транспортных средств соответствующей категории. Теперь ждать этот год не нужно.

В то же время получить новую категорию просто так, автоматически, не получится. Водитель должен иметь удостоверение соответствующей базовой категории — B, C1 или C. После этого необходимо пройти специальную переподготовку по установленной программе и сдать практический экзамен в территориальном сервисном центре МВД. То есть главное изменение касается именно стажа. Если у человека уже есть необходимая базовая категория, ему больше не нужно ждать год, прежде чем начать подготовку и сдавать экзамен на управление транспортным средством с тяжелым прицепом.

В Министерстве экономики и окружающей среды поясняют, что это решение должно помочь быстрее подготовить водителей для рынка труда. Особенно это важно для тех сфер, где сейчас не хватает водителей, в частности для перевозок и логистики. При этом остальные требования остаются в силе. Речь идет, в частности, об установленном возрасте для получения соответствующей категории и наличии базового права на управление транспортными средствами.

Таким образом, правительство не отменило обучение или практический экзамен. Изменился лишь порядок подготовки и получения дополнительных категорий: для водителей отменили обязательное ожидание в течение года после получения базовой категории. Новые правила будут действовать в течение военного положения и ещё шесть месяцев после его прекращения или отмены. Таким образом, водители, уже имеющие категории B, C1 или C, смогут быстрее перейти к обучению на категории BE, C1E или CE и после необходимой подготовки сдать практический экзамен. Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины.

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