Погода в Украине 11 октября: до +24° тепла и дожди в ряде областей

Сегодня, 11 октября, в Украине ожидается теплая погода с температурой до +24°. При этом в западных, северных и Винницкой областях прогнозируются дожди, а в отдельных районах запада они будут значительными.

По прогнозу синоптиков, в течение дня в Украине будет переменная облачность. В западных, северных и Винницкой областях ожидаются умеренные дожди, а на западе страны местами — значительные осадки. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Утром на юге и востоке Украины местами возможен туман, который может затруднять видимость на дорогах.

Ветер преимущественно южный, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха днем составит:

+19…+24° — в большинстве регионов;

+12…+17° — в западных областях.

В Киеве и области 11 октября также прогнозируется переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди.

Ветер будет преимущественно южным, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха днем в Киевской области составит +18…+20°, а в столице — около +20°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 9 октября, в Украине сохранялась относительно теплая погода, однако в некоторых регионах ожидаются осадки и сильный ветер. Местами также снизится температура воздуха.

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой — от дождей в некоторых регионах до почти летнего тепла. Температура воздуха и количество осадков будут существенно различаться в зависимости от местности.

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