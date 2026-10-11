Погода в Украине 11 октября: до +24° тепла и дожди в ряде областей
Сегодня, 11 октября, в Украине ожидается теплая погода с температурой до +24°. При этом в западных, северных и Винницкой областях прогнозируются дожди, а в отдельных районах запада они будут значительными.
По прогнозу синоптиков, в течение дня в Украине будет переменная облачность. В западных, северных и Винницкой областях ожидаются умеренные дожди, а на западе страны местами — значительные осадки. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.
Утром на юге и востоке Украины местами возможен туман, который может затруднять видимость на дорогах.
Ветер преимущественно южный, со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха днем составит:
- +19…+24° — в большинстве регионов;
- +12…+17° — в западных областях.
В Киеве и области 11 октября также прогнозируется переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди.
Ветер будет преимущественно южным, со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха днем в Киевской области составит +18…+20°, а в столице — около +20°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В пятницу, 9 октября, в Украине сохранялась относительно теплая погода, однако в некоторых регионах ожидаются осадки и сильный ветер. Местами также снизится температура воздуха.
Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой — от дождей в некоторых регионах до почти летнего тепла. Температура воздуха и количество осадков будут существенно различаться в зависимости от местности.