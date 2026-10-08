Япония экстрадировала в Германию предполагаемого лидера хакерской группы Qilin

Япония экстрадировала в Германию одного из предполагаемых лидеров российской киберпреступной группировки «Qilin», которая вымогала сотни миллионов долларов у компаний по всему миру. По словам министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберта Ройля, подозреваемого задержали в Японии во время отпуска.

Немецкие правоохранители называют «Qilin» одной из самых агрессивных киберпреступных организаций. С 2024 года группировка вымогала в общей сложности около 2,9 млрд долларов США как минимум у 4 тысяч компаний и учреждений. Полиция Германии проникла в группировку, в течение нескольких месяцев вела наблюдение и отслеживала криптовалютные транзакции, связанные с её участниками.

Среди крупнейших атак и последствий деятельности хакеров зафиксированы следующие:

* вымогательство средств у не менее 30 предприятий на территории немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия;

* масштабная кибератака на Национальную службу здравоохранения Великобритании, из-за которой было сорвано более 10 тысяч приёмов у врачей;

* атака на японский пивоваренный концерн «Асахи», которая нарушила работу систем заказов и доставки и привела к падению акций компании.

Об этом сообщает DW.

Украинского ИТ-специалиста приговорили в Цюрихе к 12 годам и девяти месяцам лишения свободы за участие в кибератаках с использованием программ-вымогателей. Также суд запретил ему въезд в Швейцарию на 10 лет.

Неизвестный хакер похитил из кошелька Liquid Network около 4 тысяч биткоинов стоимостью примерно $340 млн, а впоследствии вернул большую часть активов. Liquid Network приостановила работу до урегулирования инцидента.

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