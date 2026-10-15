Программа «СветДом» была расширена ещё на четыре области

Государственная программа поддержки «СветДом», в рамках которой ОСМД, управляющие многоквартирными домами и обслуживающие кооперативы могут получить безвозвратную финансовую помощь до 300 тысяч гривен на приобретение оборудования резервного питания, расширили на Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую и Сумскую области.

Ранее эта программа была доступна только для жителей Киева, а также Киевской и Харьковской областей. Заявки на участие подаются онлайн через портал «Дия», а размер выплаты зависит от этажности и технических характеристик здания:

* до 100 тыс. грн — для домов высотой до 6 этажей;

* до 200 тыс. грн — для домов от 7 до 16 этажей;

* до 300 тыс. грн — для домов от 17 этажей, домов с собственной котельной или зданий от 4 до 16 этажей с тремя и более подъездами.

Полученные средства разрешается направлять на покупку генераторов, инверторов, аккумуляторных систем, солнечных панелей или обеспечение резервного питания лифтов. Средства зачисляются на специальные счета заявителей в течение 48 часов, после чего у них есть 45 дней на осуществление закупки у самостоятельно выбранного поставщика. Проект реализуется Министерством развития общин и территорий Украины совместно с Минцифрой и банками-партнерами.

Источник: пресс-служба сервиса «Дия».

Правительство выделило 9,2 млрд грн на реализацию региональных планов устойчивости.

Украина разработала и представила в Брюсселе комплексный план энергетической устойчивости регионов стоимостью 5,4 млрд евро, который предусматривает защиту критически важной инфраструктуры и модернизацию систем жизнеобеспечения.

Читай нас в