В мелом Днестре на Буковине нашли кости бизонов

Из-за понижения уровня воды в Днестровском водохранилище на Буковине обнажились участки древних поселений, где исследователи обнаружили фрагменты трипольской керамики, кремневые орудия труда и останки доисторических животных.

В сентябре вблизи села Кормань учитель истории Шебутинецкого лицея Сергей Якубина вместе с учениками обнаружил вымытые водой кости. Совместно с палеонтологом Черновицкого национального университета Богданом Ридушем исследователи собрали две нижние челюсти, часть черепа и другие останки. По предварительной оценке ученых, находки принадлежат древнему бизону и лошади, а их возраст достигает десятков тысяч лет.

Ученые отмечают, что из-за обмеления водохранилища археологические памятники, которые десятилетиями находились под водой, вновь становятся доступными для изучения, а место обнаружения останков планируется исследовать более подробно.

Источник: «Укринформ».

В Каменце-Подольском обеспокоены резким падением уровня воды в Днестре, который является основным источником водоснабжения города. Только с 1 по 18 сентября уровень воды снизился на 70 сантиметров. Городской совет уже обратился в государственные органы, но пока ситуация остается под контролем.

Дунай рекордно обмелел и превратился в сеть песчаных островов.

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