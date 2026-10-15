В обмілілому Дністрі на Буковині знайшли кістки бізонів

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Через зниження рівня води у Дністровському водосховищі на Буковині оголилися ділянки давніх поселень, де дослідники виявили фрагменти трипільської кераміки, крем’яні знаряддя праці та рештки доісторичних тварин.

У вересні поблизу села Кормань вчитель історії Шебутинецького ліцею Сергій Якубина разом з учнями виявив вимиті водою кістки. Спільно з палеонтологом Чернівецького національного університету Богданом Рідушем дослідники зібрали дві нижні щелепи, частину черепа та інші рештки. За попередньою оцінкою науковців, знахідки належать прадавньому бізону та коню, а їхній вік сягає десятків тисяч років.

Науковці зазначають, що через обміління водосховища археологічні пам’ятки, які десятиліттями перебували під водою, знову стають доступними для вивчення, а місце виявлення решток планують дослідити детальніше.

Джерело: «Укрінформ».

У Кам’янці-Подільському занепокоєні різким падінням рівня води у Дністрі, який є основним джерелом водопостачання міста. Лише з 1 до 18 вересня рівень води знизився на 70 сантиметрів. Міська рада вже звернулася до державних органів, але наразі ситуація залишається контрольованою.

Дунай рекордно обмілів і перетворився на мережу піщаних островів.

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