Семья погибшего военнослужащего добилась через суд выплаты 15 млн грн
Семье военнослужащего, погибшего от отравления угарным газом во время выполнения боевого задания, пришлось через суд добиваться выплаты 15 млн грн. Министерство обороны отказало в назначении пособия, аргументируя это тем, что военный погиб в результате несчастного случая, а не боевого ранения.
Однако суды поддержали семью. Решающим аргументом стало то, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания, а связь его смерти с защитой Родины была официально установлена.
Восьмой апелляционный административный суд оставил в силе решение о назначении семье единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн с учетом ранее выплаченных сумм. Впоследствии Минобороны пыталось обжаловать решение в Верховном Суде, однако кассационное производство так и не было открыто.
Военнослужащий погиб от угарного газа на опорном пункте
Как установил суд по делу №460/20045/25, мужчину мобилизовали в Вооруженные Силы Украины. Он занимал должность командира взвода стрелковой роты и участвовал в мероприятиях по обеспечению обороны Украины в Бахмутском районе Донецкой области.
Военнослужащий погиб при исполнении обязанностей военной службы вблизи населенного пункта Калиновка Бахмутского района.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Служебное расследование установило, что военнослужащий вместе с другими военными находился в подвальном помещении частного дома в пределах ротного опорного пункта. Они погибли в результате отравления выхлопными газами автономного дизельного обогревателя.
По результатам расследования командование воинской части признало доказанным факт гибели военнослужащих во время выполнения боевой задачи и защиты Родины. Несчастный случай также был признан связанным с исполнением обязанностей военной службы.
Кроме того, 16-я Региональная военно-медицинская комиссия установила, что травма, полученная в результате случайного отравления оксидом углерода, приведшая к смерти военнослужащего, и причина его смерти связаны с защитой Родины.
Семья получила помощь, но не 15 млн грн
После гибели военнослужащего его жена, несовершеннолетняя дочь, отец и мать обратились в Министерство обороны Украины с заявлениями о назначении единовременной денежной помощи.
Ведомство назначило им выплату в общем порядке, предусмотренном Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановлением Кабмина № 975.
Размер помощи составил 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года гибели военнослужащего. Средства распределили между четырьмя получателями в равных долях.
Однако члены семьи считали, что имеют право на более крупную сумму — 15 млн грн, предусмотренных постановлением Кабинета Министров № 168 для семей погибших военнослужащих во время военного положения.
Они подали соответствующие заявления в Минобороны.
Однако комиссия министерства отказала в назначении помощи согласно постановлению № 168.
Не согласившись с таким решением, члены семьи обратились в административный суд.
Почему Минобороны отказало в выплате 15 млн грн
Ровенский окружной административный суд удовлетворил иск семьи. Он признал противоправным решение комиссии Минобороны и обязал назначить и выплатить членам семьи погибшего 15 млн грн в равных долях с учетом ранее выплаченных сумм.
Министерство обороны обжаловало это решение.
Основной аргумент ведомства заключался в том, что смерть военнослужащего наступила в результате случайного отравления угарным газом.
Минобороны признавало наличие заключения военно-врачебной комиссии о причинно-следственной связи травмы с защитой Родины. В то же время ведомство настаивало, что отравление в результате несчастного случая не является ранением или боевой травмой в понимании постановления № 168.
Именно поэтому, по мнению ответчика, у семьи не возникло права на пособие в размере 15 млн грн.
Министерство считало, что надлежащим образом выполнило свои обязательства, назначив семье выплату по общим правилам — в размере 750-кратного прожиточного минимума.
Почему суд не согласился с позицией Минобороны
Восьмой апелляционный административный суд, пересмотрев дело, отклонил аргументы министерства.
Суд напомнил, что в связи с введением военного положения законодательство установило специальные гарантии социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
В частности, пунктом 2 постановления Кабмина № 168 предусмотрена выплата семьям погибших военнослужащих единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн.
Кроме того, часть третья статьи 16-2 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» определяет, что размер единовременного пособия в случае гибели или смерти военнослужащего в период военного положения устанавливает Кабинет Министров Украины.
Суд обратил внимание и на практику Верховного Суда.
В частности, в делах № 160/20229/22 и № 440/3321/23 Верховный Суд сформулировал правовой подход относительно обстоятельств, при которых члены семьи погибшего военнослужащего приобретают право на пособие согласно постановлению № 168.
Значение имеют, в частности:
- гибель военнослужащего во время действия военного положения;
- связь гибели с непосредственным участием в боевых действиях или обеспечением мер по национальной безопасности и обороне, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии;
- нахождение военнослужащего непосредственно в районе осуществления соответствующих мероприятий в период их проведения;
- или смерть в результате ранения, контузии, травмы или увечья, полученных при таких обстоятельствах во время военного положения, не позднее чем через один год после их получения.
В деле, которое рассматривал апелляционный суд, было документально подтверждено, что младший лейтенант принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, находился в районе выполнения боевой задачи и погиб при исполнении обязанностей военной службы.
При этом командование по результатам служебного расследования признало факт смерти во время выполнения боевой задачи доказанным, а военно-медицинская комиссия установила причинно-следственную связь травмы, приведшей к смерти, с защитой Родины.
Суд также отметил, что смерть военнослужащего не была связана с совершением им уголовного или административного правонарушения, действиями в состоянии опьянения или умышленным причинением себе телесного повреждения.
Таким образом, установленные обстоятельства опровергали аргументы Минобороны об отсутствии у семьи права на получение помощи в соответствии с постановлением № 168.
Фактически суд исходил из того, что смерть военнослужащего в результате несчастного случая сама по себе не исключает права семьи на 15 млн грн, если установлены предусмотренные законодательством обстоятельства гибели и их связь с защитой Родины.
В то же время это не означает автоматического права на такую выплату в случае любого несчастного случая во время военной службы. Решающими остаются конкретные обстоятельства гибели и их документальное подтверждение.
Что решил апелляционный суд
Коллегия судей пришла к выводу, что Ровенский окружной административный суд правильно установил фактические обстоятельства дела и дал им надлежащую правовую оценку.
Доводы Министерства обороны не опровергли выводы суда первой инстанции.
Поэтому Восьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу Минобороны без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.
Таким образом, в силе осталось судебное решение, которым:
- признан противоправным отказ комиссии Министерства обороны в назначении пособия в соответствии с постановлением № 168;
- обязано Минобороны назначить и выплатить супруге, несовершеннолетней дочери, отцу и матери погибшего военнослужащего единовременное пособие в размере 15 млн грн;
- установлено, что сумма распределяется между получателями в равных долях с учетом ранее выплаченных средств.
Верховный Суд отказал Минобороны в открытии кассационного производства
Министерство обороны попыталось обжаловать решения предыдущих инстанций в Верховном Суде, однако Кассационный административный суд отказал в открытии кассационного производства.
Принимая такое решение, Верховный Суд отметил, что спор о назначении социальной выплаты относится к делам незначительной сложности, которые могут пересматриваться в кассационном порядке лишь в исключительных случаях, предусмотренных статьёй 328 КАС Украины.
Минобороны ссылалось на фундаментальное значение дела для формирования единой судебной практики и значительный общественный интерес. Однако Верховный Суд признал, что министерство надлежащим образом не обосновало наличие таких обстоятельств.
В результате кассационное производство не было открыто, а решения судов предыдущих инстанций остались в силе. При этом Верховный Суд не пересматривал спор по существу, а решал вопрос о допустимости кассационной жалобы.
Об этом сообщила судебно-юридическая газета.
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