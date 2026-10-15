В Черниговской области саперы обезвредили боевую часть российского дрона

В Черниговской области сотрудники полиции из взрывотехнической службы обезвредили боевую часть вражеского ударного беспилотника, обнаруженную в поле на территории Рипкинской общины Черниговского района.

Сообщение о находке неразорвавшейся боевой части БПЛА поступило в правоохранительные органы. Специалисты прибыли на место и, соблюдая все инструкции и правила безопасности, обезвредили опасный боеприпас.

Впоследствии взрывотехникам пришлось работать уже в лесном массиве Черниговского района, где была обнаружена очередная угроза для мирных жителей, исходящая от российского БПЛА. Благодаря оперативным и слаженным действиям специалистов полиции Черниговской области опасность была устранена.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно сообщите в полицию по телефону 102, военным, ГСЧС или органам местной власти.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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