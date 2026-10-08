РФ вдарила дронами по Рівненщині, пошкоджено цивільне підприємство

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Вранці 8 жовтня російські війська атакували Рівненську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки було пошкоджено одне з цивільних підприємств.

«Одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину», – сказав Коваль.

Внаслідок ворожого удару на території пошкодженого підприємства виникла пожежа.

На місці події працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

За попередньою інформацією, люди під час удару по Рівненській області не постраждали.

Водночас Олександр Коваль нагадав про наслідки російської атаки на Прилуки, де рятувальна операція тривала всю ніч і продовжується.

Станом на ранок унаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в Прилуках загинули 22 людини.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

У Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок атаки Росії одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Російські загарбники вранці 7 жовтня завдали удару по критичній інфраструктурі Олександрії Кіровоградської області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі.

7 жовтня у Подільському районі Києва зафіксувалинаслідки російської атаки. Внаслідок удару загорілася офісно-складська будівля, частково зруйновано перекриття.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя.

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