Россия нанесла удар дронами по Ровенской области, повреждено гражданское предприятие

Утром 8 октября российские войска нанесли удар по Ровенской области с помощью ударных беспилотников. В результате атаки было повреждено одно из гражданских предприятий.

«Одно из гражданских предприятий получило повреждения во время утренней атаки на Ровенскую область», — сказал Коваль.

В результате вражеского удара на территории поврежденного предприятия возник пожар.

На месте происшествия работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

По предварительной информации, люди во время удара по Ровенской области не пострадали.

В то же время Александр Коваль напомнил о последствиях российской атаки на Прилуки, где спасательная операция продолжалась всю ночь и продолжается до сих пор.

По состоянию на утро в результате ракетного удара по многоэтажному дому в Прилуках погибли 22 человека.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте трагедии.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

В Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате атаки России один человек погиб, ещё пятеро получили ранения.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 8 октября в результате российского удара по 12-этажному дому в Деснянском районе погибли два человека. Еще четверо жителей пострадали, среди них двое детей.

Утром 7 октября Россия нанесла массированный удар по Полтавской области крылатыми ракетами и ударными дронами. Взрывы раздавались в Кременчуге, а также в Александрии Кировоградской области.

Российские оккупанты почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские захватчики утром 7 октября нанесли удар по критической инфраструктуре Александрии Кировоградской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

7 октября в Подольском районе Киева зафиксировали последствия российской атаки. В результате удара загорелось офисно-складское здание, частично разрушены перекрытия.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

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