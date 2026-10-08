У Києві через атаку РФ загинула людина, є постраждалі

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У Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок атаки Росії одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

За попередніми даними, четверо постраждалих були госпіталізовані медиками.

Наслідки ворожої атаки на столицю уточнюються.

Про це нааписав у Телеграмі голова столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського удару по 12-поверховому будинку в Деснянському районі загинули двоє людей. Ще четверо мешканців постраждали, серед них двоє дітей.

Вранці 7 жовтня Росія завдала масованого удару по Полтавській області крилатими ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Кременчуці, а також в Олександрії Кіровоградської області.

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Російські загарбники вранці 7 жовтня завдали удару по критичній інфраструктурі Олександрії Кіровоградської області. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі.

7 жовтня у Подільському районі Києва зафіксувалинаслідки російської атаки. Внаслідок удару загорілася офісно-складська будівля, частково зруйновано перекриття.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

РФ вдарила по транспортній інфраструктурі Запоріжжя.

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